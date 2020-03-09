guntherhouse777
т.е. вы видите что бабки заходят на моно, но при этом авторизационный остаток не увеличивается, а увеличиваетсмя тока утром?
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Додано: Нед 08 бер, 2020 20:17
guntherhouse777
т.е. вы видите что бабки заходят на моно, но при этом авторизационный остаток не увеличивается, а увеличиваетсмя тока утром?
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Додано: Нед 08 бер, 2020 20:42
Не Мони касается, но выглядит именно так: по факту деньги заходят в день инициации платежа, а автор. остаток увеличивается только завтра после обеда.
Просто заговорили про дедов, которые знают что и как.
Вспомнил за такую нестандартную историю и решил узнать, что думают умудренные банковским опытом аксакалы нетрадиционной финансовой ориентации?)
Додано: Нед 08 бер, 2020 21:06
guntherhouse777
ну такое возможно .. а что за банк?
у пшека раньше часто бывало - в сале есть, а по карте недоступно
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Додано: Нед 08 бер, 2020 21:10
Ну у Алки ж синхронизация могла опаздывать на 30мин на старом процессинге
Т.е. дето не любят карты, юзают шото древнее, типа от Укркард
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 08 бер, 2020 22:03
Додано: Нед 08 бер, 2020 22:15
Smitten
Та не.. при чем финмон к процессингу.
Например у вышеупомянутого пшека, если клиенту присваивают повышенный риск, то сэп зачисляют на счет тока в конце дня при его закрытии независимо когда деньги пришли в банк.
Если деньги вошли на счет но не отпроцессировались это чисто постернаковщика какая то.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:11
Re: Monobank
В наше время проще тех выбрать, кто не подозрительный
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Додано: Вів 10 бер, 2020 13:02
Re: Monobank
на вихідних привела нагода до відделення Justin. Попалася дуже балакуча співробітниця - сама і питання задавала, і відповіді на них давала
Було щось на кшталт "А ви знаєте чому так багато підлітків відкривають карти Моно?". І одразу ж відповідь" "тому що роблять вони це за запрошеннями один від одного і отримують 50 грн"
Ось вам і пояснення такої великої хвилі приросту карт.
Статистики ж їх використання нам не показують
Звісно ж, всі працють на себе і показувати іншим, що картинка не така райдужна, як вважається, нікому не хочеться. Тому й показують нам лише ті дані, які їм вигідні - приріст відкритих карт, боротьбу за нагороди (за які, насправді гналося не більше декількох тисяч людей)....
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:05
Re: Monobank
Может такая статистика есть у той разговорчивой сотрудницы
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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