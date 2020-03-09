У малого весь класс так сделал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:41
Re: Monobank
У малого весь класс так сделал
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:06
Есть же дашбоард, с большим количеством информации, смотри- анализируй
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:17
Re: Monobank
Думаешь что молодежь заведя карту и получив 50 гривен кешбека и купив на них пива выкидывает карту сразу же? К слову 50 гривен они ж банкомате не снимут - придеться сначала пополнить карту хотя бы на гривну, чтобы хватило на комиссию за снятие нала.
Думаю что они карту оставляют и продолжают ей пользоваться. Монобанк использует ту же тактику что и ранее Приватбанк - затащить к себе клиента с прицелом на будущее. Еще пару лет назадь куча охлоса использовала карты привата и о существовании других не подозревала. Хотя бы ради быстрой переброски денег от одного лица другому.
Так что не надо переживать за Монобанк, он набивает базу клиентов и (как мне кажется) знает зачем ето делает.
Mind the gap.
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:22
Re: Monobank
В Харькове нашелся цветочный киоск с терминалом
viewtopic.php?p=4893940#p4893940
Mind the gap.
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