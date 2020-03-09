Додано: Вів 10 бер, 2020 14:17

nickvp написав: Звісно ж, всі працють на себе і показувати іншим, що картинка не така райдужна, як вважається, нікому не хочеться. Звісно ж, всі працють на себе і показувати іншим, що картинка не така райдужна, як вважається, нікому не хочеться.

Думаешь что молодежь заведя карту и получив 50 гривен кешбека и купив на них пива выкидывает карту сразу же? К слову 50 гривен они ж банкомате не снимут - придеться сначала пополнить карту хотя бы на гривну, чтобы хватило на комиссию за снятие нала.Думаю что они карту оставляют и продолжают ей пользоваться. Монобанк использует ту же тактику что и ранее Приватбанк - затащить к себе клиента с прицелом на будущее. Еще пару лет назадь куча охлоса использовала карты привата и о существовании других не подозревала. Хотя бы ради быстрой переброски денег от одного лица другому.Так что не надо переживать за Монобанк, он набивает базу клиентов и (как мне кажется) знает зачем ето делает.