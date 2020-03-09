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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1794179517961797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
13
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:41

Re: Monobank

  nickvp написав:тому що роблять вони це за запрошеннями один від одного і отримують 50 грн

У малого весь класс так сделал :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:06

  nickvp написав:Звісно ж, всі працють на себе і показувати іншим, що картинка не така райдужна, як вважається, нікому не хочеться. Тому й показують нам лише ті дані, які їм вигідні - приріст відкритих карт, боротьбу за нагороди (за які, насправді гналося не більше декількох тисяч людей)....
Есть же дашбоард, с большим количеством информации, смотри- анализируй
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:17

Re: Monobank

  nickvp написав:Звісно ж, всі працють на себе і показувати іншим, що картинка не така райдужна, як вважається, нікому не хочеться.

Думаешь что молодежь заведя карту и получив 50 гривен кешбека и купив на них пива выкидывает карту сразу же? К слову 50 гривен они ж банкомате не снимут - придеться сначала пополнить карту хотя бы на гривну, чтобы хватило на комиссию за снятие нала.

Думаю что они карту оставляют и продолжают ей пользоваться. Монобанк использует ту же тактику что и ранее Приватбанк - затащить к себе клиента с прицелом на будущее. Еще пару лет назадь куча охлоса использовала карты привата и о существовании других не подозревала. Хотя бы ради быстрой переброски денег от одного лица другому.

Так что не надо переживать за Монобанк, он набивает базу клиентов и (как мне кажется) знает зачем ето делает.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:22

Re: Monobank

В Харькове нашелся цветочный киоск с терминалом
viewtopic.php?p=4893940#p4893940
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:18

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:К слову 50 гривен они ж банкомате не снимут - придеться сначала пополнить карту хотя бы на гривну, чтобы хватило на комиссию за снятие нала.

на 1000 через приват -термінал, бо ці 50 на кешбечному :)
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
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