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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:41
nickvp написав:
тому що роблять вони це за запрошеннями один від одного і отримують 50 грн
У малого весь класс так сделал
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:06
nickvp написав:
Звісно ж, всі працють на себе і показувати іншим, що картинка не така райдужна, як вважається, нікому не хочеться. Тому й показують нам лише ті дані, які їм вигідні - приріст відкритих карт, боротьбу за нагороди (за які, насправді гналося не більше декількох тисяч людей)....
Есть же дашбоард, с большим количеством информации, смотри- анализируй
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:17
nickvp написав:
Звісно ж, всі працють на себе і показувати іншим, що картинка не така райдужна, як вважається, нікому не хочеться.
Думаешь что молодежь заведя карту и получив 50 гривен кешбека и купив на них пива выкидывает карту сразу же? К слову 50 гривен они ж банкомате не снимут - придеться сначала пополнить карту хотя бы на гривну, чтобы хватило на комиссию за снятие нала.
Думаю что они карту оставляют и продолжают ей пользоваться. Монобанк использует ту же тактику что и ранее Приватбанк - затащить к себе клиента с прицелом на будущее. Еще пару лет назадь куча охлоса использовала карты привата и о существовании других не подозревала. Хотя бы ради быстрой переброски денег от одного лица другому.
Так что не надо переживать за Монобанк, он набивает базу клиентов и (как мне кажется) знает зачем ето делает.
Mind the gap.
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- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:22
В Харькове нашелся цветочный киоск с терминаломviewtopic.php?p=4893940#p4893940
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:18
vitaliy_berdinskikh написав:
К слову 50 гривен они ж банкомате не снимут - придеться сначала пополнить карту хотя бы на гривну, чтобы хватило на комиссию за снятие нала.
на 1000 через приват -термінал, бо ці 50 на кешбечному
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:29
vitaliy_berdinskikh написав:
Так что не надо переживать за Монобанк, он набивает базу клиентов и (как мне кажется) знает зачем ето делает.
А чего за него переживать? Хай Тигипко с Дубилетом переживают
Больше фонда не заносим, покупаем корм коту
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Додано: Вів 10 бер, 2020 21:02
Коллеги, как банк отчитывается державе за КБ?
По мне ничего не подал в налоговую за прошлый год...
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Додано: Вів 10 бер, 2020 21:36
Я знаю, где выгодно. Банк на букву "Ф".
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