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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:51
la9 написав:
Коллеги, как банк отчитывается державе за КБ?
По мне ничего не подал в налоговую за прошлый год...
Як і всі інші (крім ПБ) - в довідці зазначено як Додаткове благо
Коли КБ виводили?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 21:52
la9 написав:
Коллеги, как банк отчитывается державе за КБ?
По мне ничего не подал в налоговую за прошлый год...
Усе він подає. Шукайте рядок "Універсал Банк".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:05
KVV написав: la9 написав:
Коллеги, как банк отчитывается державе за КБ?
По мне ничего не подал в налоговую за прошлый год...
Як і всі інші (крім ПБ) - в довідці зазначено як Додаткове благо
Коли КБ виводили?
Блиииин... Точно, я не выводил же, на заначку оставил...
так лопухнуться))
Жаворонок я, плохо вечером соображаю
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