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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:51
la9 написав:
Коллеги, как банк отчитывается державе за КБ?
По мне ничего не подал в налоговую за прошлый год...
Як і всі інші (крім ПБ) - в довідці зазначено як Додаткове благо
Коли КБ виводили?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 21:52
la9 написав:
Коллеги, как банк отчитывается державе за КБ?
По мне ничего не подал в налоговую за прошлый год...
Усе він подає. Шукайте рядок "Універсал Банк".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:05
KVV написав: la9 написав:
Коллеги, как банк отчитывается державе за КБ?
По мне ничего не подал в налоговую за прошлый год...
Як і всі інші (крім ПБ) - в довідці зазначено як Додаткове благо
Коли КБ виводили?
Блиииин... Точно, я не выводил же, на заначку оставил...
так лопухнуться))
Жаворонок я, плохо вечером соображаю
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la9
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:07
господа, если при отправке сэпа в поле плательщик заменить фио - сэп уйдет на любую сумму или ка у примата 15 к макс при таком варианте?
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:21
Мизантрóп написав:
Всё не то если есть Алка
А Форвард?
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:24
IMPRINTER написав:
господа, если при отправке сэпа в поле плательщик заменить фио - сэп уйдет на любую сумму или ка у примата 15 к макс при таком варианте?
Я пробовал отправить 20 написало: "нифига ты не он - можно только 15". Так что как у примата ;(
Мои рефералки:
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Flamingo
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:28
Flamingo написав: IMPRINTER написав:
господа, если при отправке сэпа в поле плательщик заменить фио - сэп уйдет на любую сумму или ка у примата 15 к макс при таком варианте?
Я пробовал отправить 20 написало: "нифига ты не он - можно только 15". Так что как у примата ;(
так есть какое то расписание поездов? непонятно как то сэп ходит ...
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:31
vitaliy_berdinskikh написав:
Так что не надо переживать за Монобанк, он набивает базу клиентов и (как мне кажется) знает зачем ето делает.
Ключевое слово "кажется". С маркетингом у них все норм, никто не переживает. Больше интересно, как пойдет их Кото в GB. Там такой лохотрон, как у нас, не сильно канает.
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