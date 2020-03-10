RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1795179617971798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
13
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:51

  la9 написав:Коллеги, как банк отчитывается державе за КБ?
По мне ничего не подал в налоговую за прошлый год...

Як і всі інші (крім ПБ) - в довідці зазначено як Додаткове благо

Коли КБ виводили?
KVV
 
Повідомлень: 333
З нами з: 29.11.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:52

  la9 написав:Коллеги, как банк отчитывается державе за КБ?
По мне ничего не подал в налоговую за прошлый год...

Усе він подає. Шукайте рядок "Універсал Банк".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4165
З нами з: 18.08.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:05

  KVV написав:
  la9 написав:Коллеги, как банк отчитывается державе за КБ?
По мне ничего не подал в налоговую за прошлый год...

Як і всі інші (крім ПБ) - в довідці зазначено як Додаткове благо

Коли КБ виводили?

Блиииин... Точно, я не выводил же, на заначку оставил... :?
так лопухнуться))
Жаворонок я, плохо вечером соображаю :mrgreen:
la9
 
Повідомлень: 1714
З нами з: 02.07.09
Подякував: 315 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:07

господа, если при отправке сэпа в поле плательщик заменить фио - сэп уйдет на любую сумму или ка у примата 15 к макс при таком варианте?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37051
З нами з: 06.08.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 5878 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:21

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:Всё не то если есть Алка

А Форвард?
newbie
 
Повідомлень: 6173
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:24

  IMPRINTER написав:господа, если при отправке сэпа в поле плательщик заменить фио - сэп уйдет на любую сумму или ка у примата 15 к макс при таком варианте?

Я пробовал отправить 20 написало: "нифига ты не он - можно только 15". Так что как у примата ;(
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4150
З нами з: 20.03.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:28

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:господа, если при отправке сэпа в поле плательщик заменить фио - сэп уйдет на любую сумму или ка у примата 15 к макс при таком варианте?

Я пробовал отправить 20 написало: "нифига ты не он - можно только 15". Так что как у примата ;(


так есть какое то расписание поездов? непонятно как то сэп ходит ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37051
З нами з: 06.08.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 5878 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:31

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:Так что не надо переживать за Монобанк, он набивает базу клиентов и (как мне кажется) знает зачем ето делает.

Ключевое слово "кажется". С маркетингом у них все норм, никто не переживает. Больше интересно, как пойдет их Кото в GB. Там такой лохотрон, как у нас, не сильно канает.
newbie
 
Повідомлень: 6173
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1795179617971798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, IDAN і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17978)
11.03.2020 10:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.