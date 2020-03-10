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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:12
omb написав:
newbie а в чем лохотрон?
Почитайте статью одного из основателей Кото Рогальского, здесь была на нее ссылка и предложение обсудить. Он не такой маркетолог как Дубилет и Гороховский, поэтому говорит как есть, в т.ч. об отличии их (и вообще банковского) бизнеса в GB и Украине.
Кроме того у нас многие упорно думают (и верят), что Моно это банк и у него самые лучшие условия. При этом не замечают, что Моно это уже и "Дія" и было б еще много чего, если бы Дубилета не выперли из КМ.
Востаннє редагувалось newbie
в Сер 11 бер, 2020 11:18, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:13
Горох пошутил
Apple обновила инструкции по очистке iPhone. Впервые за многие годы компания официально разрешила использовать для этого дезинфицирующие салфетки, например, спиртовые:
«Используя салфетку с 70-процентным содержанием изопропилового спирта, вы можете аккуратно протереть твердые непористые поверхности вашего продукта Apple, такие как дисплей, клавиатура или другие внешние поверхности», — заявила компания.
Мы также официально заявляем, что все наши карты можно аккуратно протирать, используя спиртосодержащие салфетки, с консистенцией 70%, а также любой другой консистенцией. Кроме того, их можно протирать даже не очень аккуратно и в, крайнем случае, совсем неаккуратно.
Обращаю внимание, что протирать спиртосодержащими салфетками карты других украинских банков запрещено, так как они не делали подобных заявлений.
Рекомендую всем протереть спиртом полосу сзади, на которой ставится подпись, для появления красивой надписи "VOID". После этого можно будет отшутиться юмористу в ответ
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:37
IMPRINTER написав: Flamingo написав: IMPRINTER написав:
господа, если при отправке сэпа в поле плательщик заменить фио - сэп уйдет на любую сумму или ка у примата 15 к макс при таком варианте?
Я пробовал отправить 20 написало: "нифига ты не он - можно только 15". Так что как у примата ;(
так есть какое то расписание поездов? непонятно как то сэп ходит ...
Расписание не понятно в принципе и, как мне кажется, всецело зависит о наличия/отсутствия средств на корсчете Универсала в НБУ. Если там деньги есть - все уходит довольно быстро, нет - обратная ситуация. Из личных наблюдений - 10 % доходят за час, 90 % - да 3-4 часа, 10% на следующий день. Это если отправлять все в первой половине дня. Во второй половине чем ближе к вечеру тем возможность получит деньги на следующий день возрастает в разы.
Мои рефералки:
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:47
newbie написав: omb написав:
newbie а в чем лохотрон?
Почитайте статью одного из основателей Кото Рогальского, здесь была на нее ссылка и предложение обсудить. Он не такой маркетолог как Дубилет и Гороховский, поэтому говорит как есть, в т.ч. об отличии их (и вообще банковского) бизнеса в GB и Украине.
Кроме того у нас многие упорно думают (и верят), что Моно это банк и у него самые лучшие условия. При этом не замечают, что Моно это уже и "Дія" и было б еще много чего, если бы Дубилета не выперли из КМ.
так а лохотрон в чем?
Лохотрон подразумевает обман, а кто там, что там думает - это его проблемы, если человеку лень читать и узнавать, то кто ему виноват
Есть вопросы - в личку!
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