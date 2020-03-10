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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1796179717981799 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 3.9 5 37 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 8% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 8% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 49% 18 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 35% 13 Всього голосів : 37 Додано: Сер 11 бер, 2020 11:12 Re: Monobank omb написав: newbie а в чем лохотрон? newbie а в чем лохотрон?

Почитайте статью одного из основателей Кото Рогальского, здесь была на нее ссылка и предложение обсудить. Он не такой маркетолог как Дубилет и Гороховский, поэтому говорит как есть, в т.ч. об отличии их (и вообще банковского) бизнеса в GB и Украине.



Кроме того у нас многие упорно думают (и верят), что Моно это банк и у него самые лучшие условия. При этом не замечают, что Моно это уже и "Дія" и было б еще много чего, если бы Дубилета не выперли из КМ. Почитайте статью одного из основателей Кото Рогальского, здесь была на нее ссылка и предложение обсудить. Он не такой маркетолог как Дубилет и Гороховский, поэтому говорит как есть, в т.ч. об отличии их (и вообще банковского) бизнеса в GB и Украине.Кроме того у нас многие упорно думают (и верят), что Моно это банк и у него самые лучшие условия. При этом не замечают, что Моно это уже и "Дія" и было б еще много чего, если бы Дубилета не выперли из КМ. Востаннє редагувалось newbie в Сер 11 бер, 2020 11:18, всього редагувалось 3 разів. newbie Повідомлень: 6174 З нами з: 22.06.15 Подякував: 21 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 11:13

Apple обновила инструкции по очистке iPhone. Впервые за многие годы компания официально разрешила использовать для этого дезинфицирующие салфетки, например, спиртовые:

«Используя салфетку с 70-процентным содержанием изопропилового спирта, вы можете аккуратно протереть твердые непористые поверхности вашего продукта Apple, такие как дисплей, клавиатура или другие внешние поверхности», — заявила компания.

Мы также официально заявляем, что все наши карты можно аккуратно протирать, используя спиртосодержащие салфетки, с консистенцией 70%, а также любой другой консистенцией. Кроме того, их можно протирать даже не очень аккуратно и в, крайнем случае, совсем неаккуратно.

Обращаю внимание, что протирать спиртосодержащими салфетками карты других украинских банков запрещено, так как они не делали подобных заявлений.

Рекомендую всем протереть спиртом полосу сзади, на которой ставится подпись, для появления красивой надписи "VOID". После этого можно будет отшутиться юмористу в ответ Горох пошутилРекомендую всем протереть спиртом полосу сзади, на которой ставится подпись, для появления красивой надписи "VOID". После этого можно будет отшутиться юмористу в ответ Число зверя - 9,99 Gas

Повідомлень: 527 З нами з: 24.10.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 11:37 IMPRINTER написав: Flamingo написав: IMPRINTER написав: господа, если при отправке сэпа в поле плательщик заменить фио - сэп уйдет на любую сумму или ка у примата 15 к макс при таком варианте? господа, если при отправке сэпа в поле плательщик заменить фио - сэп уйдет на любую сумму или ка у примата 15 к макс при таком варианте?

Я пробовал отправить 20 написало: "нифига ты не он - можно только 15". Так что как у примата ;( Я пробовал отправить 20 написало: "нифига ты не он - можно только 15". Так что как у примата ;(



так есть какое то расписание поездов? непонятно как то сэп ходит ... так есть какое то расписание поездов? непонятно как то сэп ходит ...

Расписание не понятно в принципе и, как мне кажется, всецело зависит о наличия/отсутствия средств на корсчете Универсала в НБУ. Если там деньги есть - все уходит довольно быстро, нет - обратная ситуация. Из личных наблюдений - 10 % доходят за час, 90 % - да 3-4 часа, 10% на следующий день. Это если отправлять все в первой половине дня. Во второй половине чем ближе к вечеру тем возможность получит деньги на следующий день возрастает в разы. Расписание не понятно в принципе и, как мне кажется, всецело зависит о наличия/отсутствия средств на корсчете Универсала в НБУ. Если там деньги есть - все уходит довольно быстро, нет - обратная ситуация. Из личных наблюдений - 10 % доходят за час, 90 % - да 3-4 часа, 10% на следующий день. Это если отправлять все в первой половине дня. Во второй половине чем ближе к вечеру тем возможность получит деньги на следующий день возрастает в разы. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

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Повідомлень: 4152 З нами з: 20.03.15 Подякував: 74 раз. Подякували: 901 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 11:47 newbie написав: omb написав: newbie а в чем лохотрон? newbie а в чем лохотрон?

Почитайте статью одного из основателей Кото Рогальского, здесь была на нее ссылка и предложение обсудить. Он не такой маркетолог как Дубилет и Гороховский, поэтому говорит как есть, в т.ч. об отличии их (и вообще банковского) бизнеса в GB и Украине.



Кроме того у нас многие упорно думают (и верят), что Моно это банк и у него самые лучшие условия. При этом не замечают, что Моно это уже и "Дія" и было б еще много чего, если бы Дубилета не выперли из КМ. Почитайте статью одного из основателей Кото Рогальского, здесь была на нее ссылка и предложение обсудить. Он не такой маркетолог как Дубилет и Гороховский, поэтому говорит как есть, в т.ч. об отличии их (и вообще банковского) бизнеса в GB и Украине.Кроме того у нас многие упорно думают (и верят), что Моно это банк и у него самые лучшие условия. При этом не замечают, что Моно это уже и "Дія" и было б еще много чего, если бы Дубилета не выперли из КМ. так а лохотрон в чем? Лохотрон подразумевает обман, а кто там, что там думает - это его проблемы, если человеку лень читать и узнавать, то кто ему виноват так а лохотрон в чем?Лохотрон подразумевает обман, а кто там, что там думает - это его проблемы, если человеку лень читать и узнавать, то кто ему виноват http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM Есть вопросы - в личку! omb Повідомлень: 606 З нами з: 08.04.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1796179717981799 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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