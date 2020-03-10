Так, в цілому є сенс користування. По закриттю основної картки сказати не можу, а от додаткові картки закриваються протягом 2-3 днів після запиту в підтримку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:42
Re: Monobank
Так, в цілому є сенс користування. По закриттю основної картки сказати не можу, а от додаткові картки закриваються протягом 2-3 днів після запиту в підтримку.
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:56
Re: Monobank
Обман в том, что:
1. Моно якобы банк (чем-то там лучший других) и у него во всем лучшие условия (сейчас это уже не так, а раньше был просто демпинг, применявшийся многими стартаперами).
2. Его продукты (продукт) во всем лучше других, хотя при рынке и сильной конкуренции (которая уже есть) так не бывает. П24 и Корезоид, по утверждениям основателей Моно, также были лучше других. Но почитайте интервью, например, С.Харитича (нынешнего рукводителя ЦЭБ ПБ, сменившего на этом посту А.Витязя) и узнаете много интересного об архитектуре и недостатках этого решения, а также о принципах работы создававшей его команды, к которой Харитич вроде тоже имел отношение, хотя ее часть и ушла в Моно.
3. Государство нужно и можно засунуть в смартфон. Зачем? Что будет, когда через несколько лет смартофоны заменит что-то другое? Развалить государство и отмыть таким образом бабло, конечно, можно. Однако валять не строить.
4. ИТ может побороть коррупцию. Но ИТ - это всего лишь инструмент, который в разных руках может служить разным целям (в т.ч. вредным). Через ИТ во многих случаях как раз и крутят коррупцию, т.к. никто не выводит бабло прямо на свой счет или, например, тестя. Выводят на что-то такое, что никто не знает сколько стоит и при этом (для отвода глаз) типа на слуху. Например, на "Дію" под которую весь бюджет на цифровизацию Украины, подаренный нам ЕС, без тендера достался команде Моно. Это не коррупция?
5. Мы якобы по ИТ (в т.ч. банковскому) гораздо впереди Запада. Но как такое может быть, если там крутятся деньги на порядки больше чем у нас? Людей, ресурсов, методов, контролей и т.д. задействовано во столько же раз больше. Не хочу обижать разрабов, но это все равно, что заявлять, будто бы наш Мерседес (или какой-то другой, в т.ч. сделанный на коленках, автомобиль) гораздо лучше, чем немецкий. Или что сборник примочек и прокладок (или промежуточного ПО класса middleware) Корезоид лучше чем известные западные ОС и другие всемирно известные продукты.
Короче, обман - это все, что говорит и делает Дубилет (и частично Гороховский), ну или маркетинг, чтобы не было обидно. Так понятно?
Востаннє редагувалось newbie в Сер 11 бер, 2020 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:00
Re: Monobank
Правди ради: не Монобанк создал концепцию мобильного банка, в Европе их уже десятки, некоторые уже даже успели обанкротится не потянув такую бизнес-модель, но постоянно появляются новые.
Что чисто родное и уникальное так ето наверное оплата коммуналки. Но она в общем-то перетянута из Приват24 где появилась еще в версии интернет-банка. На условном "Западе" я не встречал упоминаний о такой фиче, по всей видимости потому что у них там иной подход и оплата счетов стала привычным делом тогда когда у нас еще были сберкассы.
Mind the gap.
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:03
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". Moneyveo дарує кожному по 300грн.(до 16 березня). - Інфо в профілі - Бажаю успіхів!
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:12
Re: Monobank
Специализированные банки без отделений, причем настоящие и с лицензиями (а не липовые как Моно), на Западе были еще до появления смартфонов. Например, SaxoBank. А мобильники - это дело такое, мы ж старыми кнопочными звонилками уже почти не пользуемся.
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:15
Відчувається що фанат моно)
Поки посилання з Покупону на сотку ще дійсне до травня, є час поміркувати варто-неварто, хотілося б не тільки відкрити заради отримання 100грн., але й надалі користуватись.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". Moneyveo дарує кожному по 300грн.(до 16 березня). - Інфо в профілі - Бажаю успіхів!
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:19
напомнило
виндовс- маст дай!
и ежедневно его пользовать
ну до появления андроида точно
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:22
Фанат наврядчи, але Моно й справді того вартий, з сумом виносив з нього свої депозити, чекаю слушної нагоди, щоб повернутися. Тим часом користуюся й надалі, як і хочеться...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн):
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