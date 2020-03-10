Додано: Сер 11 бер, 2020 12:56

omb написав: так а лохотрон в чем? Лохотрон подразумевает обман, так а лохотрон в чем? Лохотрон подразумевает обман,

Обман в том, что:1. Моно якобы банк (чем-то там лучший других) и у него во всем лучшие условия (сейчас это уже не так, а раньше был просто демпинг, применявшийся многими стартаперами).2. Его продукты (продукт) во всем лучше других, хотя при рынке и сильной конкуренции (которая уже есть) так не бывает. П24 и Корезоид, по утверждениям основателей Моно, также были лучше других. Но почитайте интервью, например, С.Харитича (нынешнего рукводителя ЦЭБ ПБ, сменившего на этом посту А.Витязя) и узнаете много интересного об архитектуре и недостатках этого решения, а также о принципах работы создававшей его команды, к которой Харитич вроде тоже имел отношение, хотя ее часть и ушла в Моно.3. Государство нужно и можно засунуть в смартфон. Зачем? Что будет, когда через несколько лет смартофоны заменит что-то другое? Развалить государство и отмыть таким образом бабло, конечно, можно. Однако валять не строить.4. ИТ может побороть коррупцию. Но ИТ - это всего лишь инструмент, который в разных руках может служить разным целям (в т.ч. вредным). Через ИТ во многих случаях как раз и крутят коррупцию, т.к. никто не выводит бабло прямо на свой счет или, например, тестя. Выводят на что-то такое, что никто не знает сколько стоит и при этом (для отвода глаз) типа на слуху. Например, на "Дію" под которую весь бюджет на цифровизацию Украины, подаренный нам ЕС, без тендера достался команде Моно. Это не коррупция?5. Мы якобы по ИТ (в т.ч. банковскому) гораздо впереди Запада. Но как такое может быть, если там крутятся деньги на порядки больше чем у нас? Людей, ресурсов, методов, контролей и т.д. задействовано во столько же раз больше. Не хочу обижать разрабов, но это все равно, что заявлять, будто бы наш Мерседес (или какой-то другой, в т.ч. сделанный на коленках, автомобиль) гораздо лучше, чем немецкий. Или что сборник примочек и прокладок (или промежуточного ПО класса middleware) Корезоид лучше чем известные западные ОС и другие всемирно известные продукты.Короче, обман - это все, что говорит и делает Дубилет (и частично Гороховский), ну или маркетинг, чтобы не было обидно. Так понятно?