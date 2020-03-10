кроме прямого обмана есть разные методы с помощью которых вводят человека в оману. типа разных недомолвок. ассоциаций.
это у нас шулерство проходит. типа как с названием - monobank.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:08
кроме прямого обмана есть разные методы с помощью которых вводят человека в оману. типа разных недомолвок. ассоциаций.
это у нас шулерство проходит. типа как с названием - monobank.
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