Додано: Сер 11 бер, 2020 16:15

У нас это называется красивым словом маркетинг. Хотя в некоторых в странах его понимают иначе, а то, что происходит у нас, называют по-другому.Сюда можно отнести и перепись населения, которую провели путем сверки данных мобильных операторов, пенсионного фонда и различных реестров, а также пробного выхода обходчиков с планшетами в 2 района (Киева и области), на что спецы по данному вопросу сказали, что такого обмана у нас еще не было. И различные согласовательные органы (комисии и комитеты), которые закрыли. Госстатистику, которую сократили в 2 раза, а госаудит в 8 раз, ограничив его функции только до финансовых нарушений. Действительно, зачем нам это нужно? В т.ч. всякие ИТ и прочие технические аудиты? Еще скажут или напишут не то, что нужно. Прозрачность, конкуренция, одинаковые правила для всех - нам такого не надо