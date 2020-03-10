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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1798179918001801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
13
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:08

  omb написав: так а лохотрон в чем? :) Лохотрон подразумевает обман, а кто там, что там думает - это его проблемы, если человеку лень читать и узнавать, то кто ему виноват :)


кроме прямого обмана есть разные методы с помощью которых вводят человека в оману. типа разных недомолвок. ассоциаций.
это у нас шулерство проходит. типа как с названием - monobank.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:15

У нас это называется красивым словом маркетинг. Хотя в некоторых в странах его понимают иначе, а то, что происходит у нас, называют по-другому.

Сюда можно отнести и перепись населения, которую провели путем сверки данных мобильных операторов, пенсионного фонда и различных реестров, а также пробного выхода обходчиков с планшетами в 2 района (Киева и области), на что спецы по данному вопросу сказали, что такого обмана у нас еще не было. И различные согласовательные органы (комисии и комитеты), которые закрыли. Госстатистику, которую сократили в 2 раза, а госаудит в 8 раз, ограничив его функции только до финансовых нарушений. Действительно, зачем нам это нужно? В т.ч. всякие ИТ и прочие технические аудиты? Еще скажут или напишут не то, что нужно. Прозрачность, конкуренция, одинаковые правила для всех - нам такого не надо :wink:
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:44

Re: Monobank

  mephala написав:типа как с названием - monobank

А что не так с названием?

Базис, Хрещатик, Грант не имели и не имеют слово банк как части названия. Кого они обманули?

НатВест запусти Бо тоже обманул кого-то, ведь у Бо нет отдельной банковской лицензии.

А вот еще на другом сайте рекламировали сегодня Уплату - так то вообще никаким боком не банк, но карты платежные выдает.

П.С.
Ето называется "лишь бы дое***я" :wink:
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 1798179918001801
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