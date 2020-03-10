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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1798179918001801 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 3.9 5 37 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 8% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 8% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 49% 18 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 35% 13 Всього голосів : 37 Додано: Сер 11 бер, 2020 15:08 omb написав: так а лохотрон в чем? Лохотрон подразумевает обман, а кто там, что там думает - это его проблемы, если человеку лень читать и узнавать, то кто ему виноват так а лохотрон в чем?Лохотрон подразумевает обман, а кто там, что там думает - это его проблемы, если человеку лень читать и узнавать, то кто ему виноват



кроме прямого обмана есть разные методы с помощью которых вводят человека в оману. типа разных недомолвок. ассоциаций.

это у нас шулерство проходит. типа как с названием - monobank. кроме прямого обмана есть разные методы с помощью которых вводят человека в оману. типа разных недомолвок. ассоциаций.это у нас шулерство проходит. типа как с названием - monobank. mephala Повідомлень: 6597 З нами з: 07.04.14 Подякував: 134 раз. Подякували: 725 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 16:15



Сюда можно отнести и перепись населения, которую провели путем сверки данных мобильных операторов, пенсионного фонда и различных реестров, а также пробного выхода обходчиков с планшетами в 2 района (Киева и области), на что спецы по данному вопросу сказали, что такого обмана у нас еще не было. И различные согласовательные органы (комисии и комитеты), которые закрыли. Госстатистику, которую сократили в 2 раза, а госаудит в 8 раз, ограничив его функции только до финансовых нарушений. Действительно, зачем нам это нужно? В т.ч. всякие ИТ и прочие технические аудиты? Еще скажут или напишут не то, что нужно. Прозрачность, конкуренция, одинаковые правила для всех - нам такого не надо У нас это называется красивым словом маркетинг. Хотя в некоторых в странах его понимают иначе, а то, что происходит у нас, называют по-другому.Сюда можно отнести и перепись населения, которую провели путем сверки данных мобильных операторов, пенсионного фонда и различных реестров, а также пробного выхода обходчиков с планшетами в 2 района (Киева и области), на что спецы по данному вопросу сказали, что такого обмана у нас еще не было. И различные согласовательные органы (комисии и комитеты), которые закрыли. Госстатистику, которую сократили в 2 раза, а госаудит в 8 раз, ограничив его функции только до финансовых нарушений. Действительно, зачем нам это нужно? В т.ч. всякие ИТ и прочие технические аудиты? Еще скажут или напишут не то, что нужно. Прозрачность, конкуренция, одинаковые правила для всех - нам такого не надо newbie Повідомлень: 6177 З нами з: 22.06.15 Подякував: 21 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 16:44 Re: Monobank mephala написав: типа как с названием - monobank типа как с названием - monobank

А что не так с названием?



Базис, Хрещатик, Грант не имели и не имеют слово банк как части названия. Кого они обманули?



НатВест запусти Бо тоже обманул кого-то, ведь у Бо нет отдельной банковской лицензии.



А вот еще на другом сайте рекламировали сегодня Уплату - так то вообще никаким боком не банк, но карты платежные выдает.



П.С.

Ето называется "лишь бы дое***я" А что не так с названием?Базис, Хрещатик, Грант не имели и не имеют слово банк как части названия. Кого они обманули?НатВест запусти Бо тоже обманул кого-то, ведь у Бо нет отдельной банковской лицензии.А вот еще на другом сайте рекламировали сегодня Уплату - так то вообще никаким боком не банк, но карты платежные выдает.П.С.Ето называется "лишь бы дое***я"

U K картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707

картки в та з кодом U K адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426 Mind the gap. vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 412 З нами з: 06.08.19 Подякував: 85 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 17:40 newbie написав: omb написав: так а лохотрон в чем? Лохотрон подразумевает обман, так а лохотрон в чем? Лохотрон подразумевает обман,

Обман в том, что:



3. Государство нужно и можно засунуть в смартфон. Зачем? Что будет, когда через несколько лет смартофоны заменит что-то другое? Развалить государство и отмыть таким образом бабло, конечно, можно. Однако валять не строить.

Обман в том, что:3. Государство нужно и можно засунуть в смартфон. Зачем? Что будет, когда через несколько лет смартофоны заменит что-то другое? Развалить государство и отмыть таким образом бабло, конечно, можно. Однако валять не строить.

Недиванний програміст ніби мав би розуміти, що смартфон - це лише фронтенд і до нормального бекенду завтра можна буде прикрутити будь-який інтерфейс, хоч нейролінк, хоч анальний зонд, а до бекенду у вигляді паперового архіву на кілька футбольних полів можна прикрутити лише тітку Клаву.

newbie написав: 4. ИТ может побороть коррупцию. Но ИТ - это всего лишь инструмент, который в разных руках может служить разным целям (в т.ч. вредным). Через ИТ во многих случаях как раз и крутят коррупцию, т.к. никто не выводит бабло прямо на свой счет или, например, тестя. Выводят на что-то такое, что никто не знает сколько стоит и при этом (для отвода глаз) типа на слуху.

4. ИТ может побороть коррупцию. Но ИТ - это всего лишь инструмент, который в разных руках может служить разным целям (в т.ч. вредным). Через ИТ во многих случаях как раз и крутят коррупцию, т.к. никто не выводит бабло прямо на свой счет или, например, тестя. Выводят на что-то такое, что никто не знает сколько стоит и при этом (для отвода глаз) типа на слуху.

Ага, на щость таке, що ти і сам не знаєш. Скільки штучноінтелектуальних біткоїнів було засвічено у панамських паперах? Чи може на рахунках тих фірм 3 айтішних копійки лежало?

newbie написав: Например, на "Дію" под которую весь бюджет на цифровизацию Украины, подаренный нам ЕС, без тендера достался команде Моно. Это не коррупция? Например, на "Дію" под которую весь бюджет на цифровизацию Украины, подаренный нам ЕС, без тендера достался команде Моно. Это не коррупция?

Скільки можна постити цю маячню? Більшість роботи там зробив EPAM, причому на волонтерських засадах, від Моно там був Горох (теж як волонтер) і може ще кілька годин якийсь інженер приділив, десь так само там був залучений і Прихват. Усі ж гроші пішли на безпосередньо на Держпідприємство "Дія", включно з зарплатами його штатних працівників, які це усе це власне і відповідають.

newbie написав: 5. Мы якобы по ИТ (в т.ч. банковскому) гораздо впереди Запада. Но как такое может быть, если там крутятся деньги на порядки больше чем у нас? Людей, ресурсов, методов, контролей и т.д. задействовано во столько же раз больше. Не хочу обижать разрабов, но это все равно, что заявлять, будто бы наш Мерседес (или какой-то другой, в т.ч. сделанный на коленках, автомобиль) гораздо лучше, чем немецкий. 5. Мы якобы по ИТ (в т.ч. банковскому) гораздо впереди Запада. Но как такое может быть, если там крутятся деньги на порядки больше чем у нас? Людей, ресурсов, методов, контролей и т.д. задействовано во столько же раз больше. Не хочу обижать разрабов, но это все равно, что заявлять, будто бы наш Мерседес (или какой-то другой, в т.ч. сделанный на коленках, автомобиль) гораздо лучше, чем немецкий.

Як взагалі можна оцінювати "просунутість" системи об'ємом грошей, які у ній циркулюють? Усі наші "технологічні переваги" ґрунтуються на тому, що свої системи ми будували пізніше, у той час, як Гейропа не поспішає оновлювати свої старші системи, бо вони і так працюють, починаючи від інтернету через DSL, до банківських систем. У наведеній аналогії, Гейропа далі їздить на своєму Фольксваген Жук, а ми почали одразу збирати Теслу. Об'єми ринку тут ні до чого.

newbie написав: Короче, обман - это все, что говорит и делает Дубилет (и частично Гороховский), ну или маркетинг, чтобы не было обидно. Так понятно? Короче, обман - это все, что говорит и делает Дубилет (и частично Гороховский), ну или маркетинг, чтобы не было обидно. Так понятно?

Коротше, у нубаса чергове сезонне загостренні я він, як завжди, вирішив ним з нами поділитись, написавши маячні на вільну тему, особливо не вдаючись у деталі. Недиванний програміст ніби мав би розуміти, що смартфон - це лише фронтенд і до нормального бекенду завтра можна буде прикрутити будь-який інтерфейс, хоч нейролінк, хоч анальний зонд, а до бекенду у вигляді паперового архіву на кілька футбольних полів можна прикрутити лише тітку Клаву.Ага, на щость таке, що ти і сам не знаєш. Скільки штучноінтелектуальних біткоїнів було засвічено у панамських паперах? Чи може на рахунках тих фірм 3 айтішних копійки лежало?Скільки можна постити цю маячню? Більшість роботи там зробив EPAM, причому на волонтерських засадах, від Моно там був Горох (теж як волонтер) і може ще кілька годин якийсь інженер приділив, десь так само там був залучений і Прихват. Усі ж гроші пішли на безпосередньо на Держпідприємство "Дія", включно з зарплатами його штатних працівників, які це усе це власне і відповідають.Як взагалі можна оцінювати "просунутість" системи об'ємом грошей, які у ній циркулюють? Усі наші "технологічні переваги" ґрунтуються на тому, що свої системи ми будували пізніше, у той час, як Гейропа не поспішає оновлювати свої старші системи, бо вони і так працюють, починаючи від інтернету через DSL, до банківських систем. У наведеній аналогії, Гейропа далі їздить на своєму Фольксваген Жук, а ми почали одразу збирати Теслу. Об'єми ринку тут ні до чого.Коротше, у нубаса чергове сезонне загостренні я він, як завжди, вирішив ним з нами поділитись, написавши маячні на вільну тему, особливо не вдаючись у деталі. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4170 З нами з: 18.08.14 Подякував: 193 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 17:52 mephala написав: omb написав: так а лохотрон в чем? Лохотрон подразумевает обман, а кто там, что там думает - это его проблемы, если человеку лень читать и узнавать, то кто ему виноват так а лохотрон в чем?Лохотрон подразумевает обман, а кто там, что там думает - это его проблемы, если человеку лень читать и узнавать, то кто ему виноват



кроме прямого обмана есть разные методы с помощью которых вводят человека в оману. типа разных недомолвок. ассоциаций.

это у нас шулерство проходит. типа как с названием - monobank. кроме прямого обмана есть разные методы с помощью которых вводят человека в оману. типа разных недомолвок. ассоциаций.это у нас шулерство проходит. типа как с названием - monobank. Так это удел любого бизнеса, выставить свои козыри наружу, а слабые места припрятать. Это нормально. Так это удел любого бизнеса, выставить свои козыри наружу, а слабые места припрятать. Это нормально. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM Есть вопросы - в личку! omb Повідомлень: 621 З нами з: 08.04.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1798179918001801 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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