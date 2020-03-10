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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1798179918001801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
13
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:08

  omb написав: так а лохотрон в чем? :) Лохотрон подразумевает обман, а кто там, что там думает - это его проблемы, если человеку лень читать и узнавать, то кто ему виноват :)


кроме прямого обмана есть разные методы с помощью которых вводят человека в оману. типа разных недомолвок. ассоциаций.
это у нас шулерство проходит. типа как с названием - monobank.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:15

У нас это называется красивым словом маркетинг. Хотя в некоторых в странах его понимают иначе, а то, что происходит у нас, называют по-другому.

Сюда можно отнести и перепись населения, которую провели путем сверки данных мобильных операторов, пенсионного фонда и различных реестров, а также пробного выхода обходчиков с планшетами в 2 района (Киева и области), на что спецы по данному вопросу сказали, что такого обмана у нас еще не было. И различные согласовательные органы (комисии и комитеты), которые закрыли. Госстатистику, которую сократили в 2 раза, а госаудит в 8 раз, ограничив его функции только до финансовых нарушений. Действительно, зачем нам это нужно? В т.ч. всякие ИТ и прочие технические аудиты? Еще скажут или напишут не то, что нужно. Прозрачность, конкуренция, одинаковые правила для всех - нам такого не надо :wink:
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:44

Re: Monobank

  mephala написав:типа как с названием - monobank

А что не так с названием?

Базис, Хрещатик, Грант не имели и не имеют слово банк как части названия. Кого они обманули?

НатВест запусти Бо тоже обманул кого-то, ведь у Бо нет отдельной банковской лицензии.

А вот еще на другом сайте рекламировали сегодня Уплату - так то вообще никаким боком не банк, но карты платежные выдает.

П.С.
Ето называется "лишь бы дое***я" :wink:
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:40

  newbie написав:
  omb написав:так а лохотрон в чем? Лохотрон подразумевает обман,

Обман в том, что:

3. Государство нужно и можно засунуть в смартфон. Зачем? Что будет, когда через несколько лет смартофоны заменит что-то другое? Развалить государство и отмыть таким образом бабло, конечно, можно. Однако валять не строить.

Недиванний програміст ніби мав би розуміти, що смартфон - це лише фронтенд і до нормального бекенду завтра можна буде прикрутити будь-який інтерфейс, хоч нейролінк, хоч анальний зонд, а до бекенду у вигляді паперового архіву на кілька футбольних полів можна прикрутити лише тітку Клаву.
  newbie написав:4. ИТ может побороть коррупцию. Но ИТ - это всего лишь инструмент, который в разных руках может служить разным целям (в т.ч. вредным). Через ИТ во многих случаях как раз и крутят коррупцию, т.к. никто не выводит бабло прямо на свой счет или, например, тестя. Выводят на что-то такое, что никто не знает сколько стоит и при этом (для отвода глаз) типа на слуху.

Ага, на щость таке, що ти і сам не знаєш. Скільки штучноінтелектуальних біткоїнів було засвічено у панамських паперах? Чи може на рахунках тих фірм 3 айтішних копійки лежало?
  newbie написав:Например, на "Дію" под которую весь бюджет на цифровизацию Украины, подаренный нам ЕС, без тендера достался команде Моно. Это не коррупция?

Скільки можна постити цю маячню? Більшість роботи там зробив EPAM, причому на волонтерських засадах, від Моно там був Горох (теж як волонтер) і може ще кілька годин якийсь інженер приділив, десь так само там був залучений і Прихват. Усі ж гроші пішли на безпосередньо на Держпідприємство "Дія", включно з зарплатами його штатних працівників, які це усе це власне і відповідають.
  newbie написав:5. Мы якобы по ИТ (в т.ч. банковскому) гораздо впереди Запада. Но как такое может быть, если там крутятся деньги на порядки больше чем у нас? Людей, ресурсов, методов, контролей и т.д. задействовано во столько же раз больше. Не хочу обижать разрабов, но это все равно, что заявлять, будто бы наш Мерседес (или какой-то другой, в т.ч. сделанный на коленках, автомобиль) гораздо лучше, чем немецкий.

Як взагалі можна оцінювати "просунутість" системи об'ємом грошей, які у ній циркулюють? Усі наші "технологічні переваги" ґрунтуються на тому, що свої системи ми будували пізніше, у той час, як Гейропа не поспішає оновлювати свої старші системи, бо вони і так працюють, починаючи від інтернету через DSL, до банківських систем. У наведеній аналогії, Гейропа далі їздить на своєму Фольксваген Жук, а ми почали одразу збирати Теслу. Об'єми ринку тут ні до чого.
  newbie написав:Короче, обман - это все, что говорит и делает Дубилет (и частично Гороховский), ну или маркетинг, чтобы не было обидно. Так понятно?

Коротше, у нубаса чергове сезонне загостренні я він, як завжди, вирішив ним з нами поділитись, написавши маячні на вільну тему, особливо не вдаючись у деталі.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:52

  mephala написав:
  omb написав: так а лохотрон в чем? :) Лохотрон подразумевает обман, а кто там, что там думает - это его проблемы, если человеку лень читать и узнавать, то кто ему виноват :)


кроме прямого обмана есть разные методы с помощью которых вводят человека в оману. типа разных недомолвок. ассоциаций.
это у нас шулерство проходит. типа как с названием - monobank.
Так это удел любого бизнеса, выставить свои козыри наружу, а слабые места припрятать. Это нормально.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
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Есть вопросы - в личку!
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