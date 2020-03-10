кроме прямого обмана есть разные методы с помощью которых вводят человека в оману. типа разных недомолвок. ассоциаций.
это у нас шулерство проходит. типа как с названием - monobank.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:08
кроме прямого обмана есть разные методы с помощью которых вводят человека в оману. типа разных недомолвок. ассоциаций.
это у нас шулерство проходит. типа как с названием - monobank.
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:15
У нас это называется красивым словом маркетинг. Хотя в некоторых в странах его понимают иначе, а то, что происходит у нас, называют по-другому.
Сюда можно отнести и перепись населения, которую провели путем сверки данных мобильных операторов, пенсионного фонда и различных реестров, а также пробного выхода обходчиков с планшетами в 2 района (Киева и области), на что спецы по данному вопросу сказали, что такого обмана у нас еще не было. И различные согласовательные органы (комисии и комитеты), которые закрыли. Госстатистику, которую сократили в 2 раза, а госаудит в 8 раз, ограничив его функции только до финансовых нарушений. Действительно, зачем нам это нужно? В т.ч. всякие ИТ и прочие технические аудиты? Еще скажут или напишут не то, что нужно. Прозрачность, конкуренция, одинаковые правила для всех - нам такого не надо
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:44
Re: Monobank
А что не так с названием?
Базис, Хрещатик, Грант не имели и не имеют слово банк как части названия. Кого они обманули?
НатВест запусти Бо тоже обманул кого-то, ведь у Бо нет отдельной банковской лицензии.
А вот еще на другом сайте рекламировали сегодня Уплату - так то вообще никаким боком не банк, но карты платежные выдает.
П.С.
Ето называется "лишь бы дое***я"
Mind the gap.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:40
Недиванний програміст ніби мав би розуміти, що смартфон - це лише фронтенд і до нормального бекенду завтра можна буде прикрутити будь-який інтерфейс, хоч нейролінк, хоч анальний зонд, а до бекенду у вигляді паперового архіву на кілька футбольних полів можна прикрутити лише тітку Клаву.
Ага, на щость таке, що ти і сам не знаєш. Скільки штучноінтелектуальних біткоїнів було засвічено у панамських паперах? Чи може на рахунках тих фірм 3 айтішних копійки лежало?
Скільки можна постити цю маячню? Більшість роботи там зробив EPAM, причому на волонтерських засадах, від Моно там був Горох (теж як волонтер) і може ще кілька годин якийсь інженер приділив, десь так само там був залучений і Прихват. Усі ж гроші пішли на безпосередньо на Держпідприємство "Дія", включно з зарплатами його штатних працівників, які це усе це власне і відповідають.
Як взагалі можна оцінювати "просунутість" системи об'ємом грошей, які у ній циркулюють? Усі наші "технологічні переваги" ґрунтуються на тому, що свої системи ми будували пізніше, у той час, як Гейропа не поспішає оновлювати свої старші системи, бо вони і так працюють, починаючи від інтернету через DSL, до банківських систем. У наведеній аналогії, Гейропа далі їздить на своєму Фольксваген Жук, а ми почали одразу збирати Теслу. Об'єми ринку тут ні до чого.
Коротше, у нубаса чергове сезонне загостренні я він, як завжди, вирішив ним з нами поділитись, написавши маячні на вільну тему, особливо не вдаючись у деталі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:52
Так это удел любого бизнеса, выставить свои козыри наружу, а слабые места припрятать. Это нормально.
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:37
Байка про просунутість ІТ - лише байка. Так, тут більше інновацій, вони маневрують на межі ризику і технологічності, місце для відпрацювання технологій. Де великі обсяги і багато клієнтів до сих пір вміють користуватись лише чековими книжками та зняттям кешу в банкоматі, всі новації просувають дуже обережно і з декількома рівнями безпеки для підтведження кожної дії.
А тут: вкрав сімку і весь банкінг твій - роби що хочеш, а власник завжди винний.
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:29
Re: Monobank
Они и другие банки как раз никого. Мы о Монобанке говорим.
У нас такого требования нет, но в GB ты не имеешь права называться банком, если не открываешь счетов и не выполняешь много других условий. Поэтому Кото там не банк. А у нас Моно как бы банк, хотя фактически и в ПБ счета не сильно можно было найти. Создатели Мони вели там учет (как минимум для клиентов) по номерам карт и это тоже большой обман, т.к. счета могут быть и не карточными. НБУ принципиально обращал внимание банков на то, что клиенты имеют право обслуживаться не по картам (и карточным счетам), если хотят, в основном, по причине безопасности (большого карточного мошеничества). Но ПБ раньше никто был не указ.
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:33
Re: Monobank
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:40
Re: Monobank
Да ладно, 15 лямов грн в уставник, 40 или 50 на сервера и зарплаты штатному персоналу, но основной подрядчик и выгодополучатель там разработчики Монобанка, т.е. фирма Дубилета. Т.е. кто первый встал того и тапки или своя рубашка всегда ближе к телу. В этом суть претензии. Хоть бы лейбу Мони с фейса убрали.
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