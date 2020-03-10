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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1799180018011802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
13
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:05

Re: Monobank

  klug написав:Коротше, у нубаса чергове сезонне загостренні я

Ну да. И Вы с цифрами и аргументами в руках это доказали :wink:

Успехов, я уважаю мнение оппонентов, но не всегда с ним соглашаюсь.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:43

  Son of Sun написав:Байка про просунутість ІТ - лише байка. Так, тут більше інновацій, вони маневрують на межі ризику і технологічності, місце для відпрацювання технологій. Де великі обсяги і багато клієнтів до сих пір вміють користуватись лише чековими книжками та зняттям кешу в банкоматі, всі новації просувають дуже обережно і з декількома рівнями безпеки для підтведження кожної дії.
А тут: вкрав сімку і весь банкінг твій - роби що хочеш, а власник завжди винний.

То байка чи більше іновацій? Я ж не стверджував, що у нас кожен банк - це технологічне диво: десь котики 24/7/365, десь просто консервативний підхід, а десь увесь документообіг на матричних принтерах і повна відсутність ІБ. Деякі рішення приймають відверті наркоман, але загалом рухаємося ми активніше за класичний старий світ.
  newbie написав:Мы о Монобанке говорим

  newbie написав:у нас Моно как бы банк, хотя фактически и в ПБ счета не сильно можно было найти. Создатели Мони вели там учет (как минимум для клиентов) по номерам карт и это тоже большой обман, т.к. счета могут быть и не карточными.

То все ж про Моно чи про ПБ мова? Не знаєте, де знайти номери рахунків у Моно?
  newbie написав:
  klug написав:смартфон - це лише фронтенд і до нормального бекенду завтра можна буде прикрутити будь-який інтерфейс, хоч нейролінк

Верно, но это большие переделки. При модернизации скорее всего будут менять и бекенд, т.к. доделывать и переделывать никто не любит.

Це позиція нуба-теоретика, який готовий обговорювати вади архітектури, яку в очі не бачив, але очевидно звик "пиляти" бюджети, викидуючи усе старе і перероблюючи заново.
  newbie написав:
  klug написав:Усі ж гроші пішли на безпосередньо на Держпідприємство "Дія", включно з зарплатами його штатних працівників, які це усе це власне і відповідають.

Да ладно, 15 лямов грн в уставник, 40 или 50 на сервера и зарплаты штатному персоналу, но основной подрядчик и выгодополучатель там разработчики Монобанка, т.е. фирма Дубилета. Т.е. кто первый встал того и тапки или своя рубашка всегда ближе к телу. В этом суть претензии. Хоть бы лейбу Мони с фейса убрали.

Я вам написав, що основний підрядник там був EPAM (більше 35-ти людей), від Моно там лише хвіст та вуха Горохові. Усі витрати ще місць тому оприлюднив Гончаренко у своєму "викривальному пості". Більше того, на "Дію" пішло 25 млн грн, а ЄС виділив 25 млн євро. Не ясно, чому ви кожну дірку затикаєте Дубілетом - він там взагалі не відсвічував. Які ваші докази з вашої альтернативної реальності?
  newbie написав:
  klug написав:Усі наші "технологічні переваги" ґрунтуються на тому, що свої системи ми будували пізніше

Сказочка о сереньком бычке, придуманная Дубилетом, в которую почему-то многие верят, как впрочем и в то, что олигархам и (как минимум долларовым) миллионерам деньги уже не нужны. Это факт говорит только о том, что мы голые и босые по сравнению с Западом. И ничего в ИТ мы не изобрели, потому что у нас на это, как минимум, нет денег. Покажите наши ИТ-продукты мирового уровня.

У вас Нібіру у зеніті, що всюди вбачається всесвітня змова Дубілета з Дубілетом? Стартапів світового рівня, зареєстрованих в Україні, дійсно мало (хіба Gramarly) на думку спадає, але це не пов'язано зі змовою рептилоїдів, а пов'язано зі ставленням влади до бізнесу і загальним економічним кліматом. У нас купа R&D підрозділів світових компаній, купа аутсорс і аутстаф галер з адекватними інженерами, які працюють на топових гравців. Плакати, що ми дурні, бо бідні і тому нічого не можемо, може лише невдаха, який знайомий з кон'юнктурою ринку лише за розповідями пацанів за гаражами.
  newbie написав:
у той час, як Гейропа не поспішає оновлювати свої старші системи, бо вони і так працюють, починаючи від інтернету через DSL, до банківських систем

Повторное и длительное использование ИТ-систем и ресурсов - это не недостаток, а преимущество. Значит они хорошие и устраивают потребителей. Не думаю, что их не дорабатывают. На Западе возможностей и ресурсов для этого на порядки больше чем у нас.

  newbie написав:т.к. доделывать и переделывать никто не любит.

До любить чи не любить? Буде чи не буде? Те, що було зроблено у 80-х і 90-х можна доробити, а те, що проектується зараз можна лише викинути і зробити заново? Вам так говорить голос Дубілета в голові?
  newbie написав:
У наведеній аналогії, Гейропа далі їздить на своєму Фольксваген Жук, а ми почали одразу збирати Теслу.

Ток они не на Жуках ездят, а Теслу собираем не мы, не смешите.

Ви розумієте суть поняття "аналогія" чи те, що ви писали про виробництво українських Мерседеси потрібно було розуміти буквально?
  newbie написав:Хоть Мерсов и Тесл у нас немало, фактически на них ездят единицы и в т.ч. те, кто сумел обуть лохов. При этом на Западе карточного мошенничества нет (или почти нет), а у нас стараниями Дубилета (которого многие копировали) было 500 млн (пол миллиарда, Карл!) грн в год. Сейчас НБУ грит, что вроде меньше, но что-то не верится. Может по другому считать стали :wink:

The United States accounted for $9.47 billion in fraud losses in 2018.

https://www.prnewswire.com/news-release ... 63232.html
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