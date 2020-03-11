Son of Sun написав:Байка про просунутість ІТ - лише байка. Так, тут більше інновацій, вони маневрують на межі ризику і технологічності, місце для відпрацювання технологій. Де великі обсяги і багато клієнтів до сих пір вміють користуватись лише чековими книжками та зняттям кешу в банкоматі, всі новації просувають дуже обережно і з декількома рівнями безпеки для підтведження кожної дії. А тут: вкрав сімку і весь банкінг твій - роби що хочеш, а власник завжди винний.
То байка чи більше іновацій? Я ж не стверджував, що у нас кожен банк - це технологічне диво: десь котики 24/7/365, десь просто консервативний підхід, а десь увесь документообіг на матричних принтерах і повна відсутність ІБ. Деякі рішення приймають відверті наркоман, але загалом рухаємося ми активніше за класичний старий світ.
newbie написав:Мы о Монобанке говорим
newbie написав:у нас Моно как бы банк, хотя фактически и в ПБ счета не сильно можно было найти. Создатели Мони вели там учет (как минимум для клиентов) по номерам карт и это тоже большой обман, т.к. счета могут быть и не карточными.
То все ж про Моно чи про ПБ мова? Не знаєте, де знайти номери рахунків у Моно?
newbie написав:
klug написав:смартфон - це лише фронтенд і до нормального бекенду завтра можна буде прикрутити будь-який інтерфейс, хоч нейролінк
Верно, но это большие переделки. При модернизации скорее всего будут менять и бекенд, т.к. доделывать и переделывать никто не любит.
Це позиція нуба-теоретика, який готовий обговорювати вади архітектури, яку в очі не бачив, але очевидно звик "пиляти" бюджети, викидуючи усе старе і перероблюючи заново.
newbie написав:
klug написав:Усі ж гроші пішли на безпосередньо на Держпідприємство "Дія", включно з зарплатами його штатних працівників, які це усе це власне і відповідають.
Да ладно, 15 лямов грн в уставник, 40 или 50 на сервера и зарплаты штатному персоналу, но основной подрядчик и выгодополучатель там разработчики Монобанка, т.е. фирма Дубилета. Т.е. кто первый встал того и тапки или своя рубашка всегда ближе к телу. В этом суть претензии. Хоть бы лейбу Мони с фейса убрали.
Я вам написав, що основний підрядник там був EPAM (більше 35-ти людей), від Моно там лише хвіст та вуха Горохові. Усі витрати ще місць тому оприлюднив Гончаренко у своєму "викривальному пості". Більше того, на "Дію" пішло 25 млн грн, а ЄС виділив 25 млн євро. Не ясно, чому ви кожну дірку затикаєте Дубілетом - він там взагалі не відсвічував. Які ваші докази з вашої альтернативної реальності?
newbie написав:
klug написав:Усі наші "технологічні переваги" ґрунтуються на тому, що свої системи ми будували пізніше
Сказочка о сереньком бычке, придуманная Дубилетом, в которую почему-то многие верят, как впрочем и в то, что олигархам и (как минимум долларовым) миллионерам деньги уже не нужны. Это факт говорит только о том, что мы голые и босые по сравнению с Западом. И ничего в ИТ мы не изобрели, потому что у нас на это, как минимум, нет денег. Покажите наши ИТ-продукты мирового уровня.
У вас Нібіру у зеніті, що всюди вбачається всесвітня змова Дубілета з Дубілетом? Стартапів світового рівня, зареєстрованих в Україні, дійсно мало (хіба Gramarly) на думку спадає, але це не пов'язано зі змовою рептилоїдів, а пов'язано зі ставленням влади до бізнесу і загальним економічним кліматом. У нас купа R&D підрозділів світових компаній, купа аутсорс і аутстаф галер з адекватними інженерами, які працюють на топових гравців. Плакати, що ми дурні, бо бідні і тому нічого не можемо, може лише невдаха, який знайомий з кон'юнктурою ринку лише за розповідями пацанів за гаражами.
newbie написав:
у той час, як Гейропа не поспішає оновлювати свої старші системи, бо вони і так працюють, починаючи від інтернету через DSL, до банківських систем
Повторное и длительное использование ИТ-систем и ресурсов - это не недостаток, а преимущество. Значит они хорошие и устраивают потребителей. Не думаю, что их не дорабатывают. На Западе возможностей и ресурсов для этого на порядки больше чем у нас.
newbie написав:т.к. доделывать и переделывать никто не любит.
До любить чи не любить? Буде чи не буде? Те, що було зроблено у 80-х і 90-х можна доробити, а те, що проектується зараз можна лише викинути і зробити заново? Вам так говорить голос Дубілета в голові?
newbie написав:
У наведеній аналогії, Гейропа далі їздить на своєму Фольксваген Жук, а ми почали одразу збирати Теслу.
Ток они не на Жуках ездят, а Теслу собираем не мы, не смешите.
Ви розумієте суть поняття "аналогія" чи те, що ви писали про виробництво українських Мерседеси потрібно було розуміти буквально?
newbie написав:Хоть Мерсов и Тесл у нас немало, фактически на них ездят единицы и в т.ч. те, кто сумел обуть лохов. При этом на Западе карточного мошенничества нет (или почти нет), а у нас стараниями Дубилета (которого многие копировали) было 500 млн (пол миллиарда, Карл!) грн в год. Сейчас НБУ грит, что вроде меньше, но что-то не верится. Может по другому считать стали
The United States accounted for $9.47 billion in fraud losses in 2018.
nickvp написав:Звісно ж, всі працють на себе і показувати іншим, що картинка не така райдужна, як вважається, нікому не хочеться.
Так что не надо переживать за Монобанк, он набивает базу клиентов и (как мне кажется) знает зачем ето делает.
Базу-то он набивает, но за чей счет банкет - как складывается экономика банка, непонятно. Походу, пока должен быть убыток. Возвращаемся к началу - за чей счет? и как они планируют выходить потом на прибыль? прибъют все плюшки?
так что, чтобы не переживать, кредитом можно пользоваться смело, а вот свои денежки класть по минимуму, я свои вообще не кладу
nickvp написав:Звісно ж, всі працють на себе і показувати іншим, що картинка не така райдужна, як вважається, нікому не хочеться.
Так что не надо переживать за Монобанк, он набивает базу клиентов и (как мне кажется) знает зачем ето делает.
Базу-то он набивает, но за чей счет банкет - как складывается экономика банка, непонятно. Походу, пока должен быть убыток. Возвращаемся к началу - за чей счет? и как они планируют выходить потом на прибыль? прибъют все плюшки?
так что, чтобы не переживать, кредитом можно пользоваться смело, а вот свои денежки класть по минимуму, я свои вообще не кладу
Тігіпко ще у 2018-му заявляв про вихід на прибутковість. Чистий прибуток усього Універсала 533 млн грн за минулий рік. Економіка складається за рахунок любителів знімати кредитні кошти у банкоматі і збирачів стікерів, а також тих кому "не важливий кешбек і їм просто зручно". Чим більша клієнтська база, тим більше спонсорів (див. Прихват). Свинота тут активно відписується, що картки на полиці (хіба що транзит коту дорого обходиться), а простий люд користується - от вам і економіка. Що їм стало легше можна уже судити по тому, що перестали різати кишмиш і навіть увімкнули його для валютних карток - до цього покращення були лише у "-".
klug написав:а простий люд користується - от вам і економіка.
Из коллег ИТ галеры моно в активном использовании у ~40%. никаких свинорылов, пищат от удобства и кб почти никем не рассматривается как основной фактор. А после ввода белой карты с бесплатным налом для чп так вообще пошел вал. Из-за этого много где по тарифам банки подвигаются, так что Гороховский и К хорошо взбаламутили это болото Нам на радость
curiousobro написав:Из коллег ИТ галеры моно в активном использовании у ~40%. никаких свинорылов, пищат от удобства и кб почти никем не рассматривается как основной фактор. А после ввода белой карты с бесплатным налом для чп так вообще пошел вал.
І у чому фішка для ойтішнегів? Далі сінйор-помідор доїть з банкомату свої кілобакси по 1-2 тис? Купа банків пропонує айтішні пакети безкоштовним зняттям хоч у своїх касах/банкоматах, хоч у чужих банкоматах (наприклад Агріколь). У бажання айтішника бути у тренді новинок фінтеху повірити легко, а у те, що вони моляться на зняття кешу у банкоматі уже якось важко. Взагалі, очікував би, що вони усі платини побрали, щоб у сьорбати конину у лаунжах, а не сидіти на підлозі з плебсом.
curiousobro написав:Из коллег ИТ галеры моно в активном использовании у ~40%. никаких свинорылов, пищат от удобства и кб почти никем не рассматривается как основной фактор. А после ввода белой карты с бесплатным налом для чп так вообще пошел вал.
І у чому фішка для ойтішнегів? Далі сінйор-помідор доїть з банкомату свої кілобакси по 1-2 тис? Купа банків пропонує айтішні пакети безкоштовним зняттям хоч у своїх касах/банкоматах, хоч у чужих банкоматах (наприклад Агріколь). У бажання айтішника бути у тренді новинок фінтеху повірити легко, а у те, що вони моляться на зняття кешу у банкоматі уже якось важко. Взагалі, очікував би, що вони усі платини побрали, щоб у сьорбати конину у лаунжах, а не сидіти на підлозі з плебсом.
Нет, не молятся Ну по крайней мере те кого знаю.
А вот то, что одна карта для всего и не надо искать свои банкоматы - удобно.
vitaliy_berdinskikh написав:Базу-то он набивает, но за чей счет банкет - как складывается экономика банка, непонятно. Походу, пока должен быть убыток. Возвращаемся к началу - за чей счет? и как они планируют выходить потом на прибыль? прибъют все плюшки?
так что, чтобы не переживать, кредитом можно пользоваться смело, а вот свои денежки класть по минимуму, я свои вообще не кладу
Тігіпко ще у 2018-му заявляв про вихід на прибутковість. Чистий прибуток усього Універсала 533 млн грн за минулий рік. Економіка складається за рахунок любителів знімати кредитні кошти у банкоматі і збирачів стікерів, а також тих кому "не важливий кешбек і їм просто зручно". Чим більша клієнтська база, тим більше спонсорів (див. Прихват). Свинота тут активно відписується, що картки на полиці (хіба що транзит коту дорого обходиться), а простий люд користується - от вам і економіка. Що їм стало легше можна уже судити по тому, що перестали різати кишмиш і навіть увімкнули його для валютних карток - до цього покращення були лише у "-".
Говорить о прибыли можно многое. Строить ее только на тех, кто снимает кеш, - стремно. Тем, кому просто удобно - они банк не кормят, только бесплатно пользуются деньгами. С Приват не надо равнять - у них за снятие 1% везде идет, я думаю они там неслабо поднимают. А как раз кишмиш у моно экономику и съедает. Так что все-таки возможна пирамида - за счет тех, кто заносит свои деньги - поживем, увидим)