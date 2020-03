Форуми / Народні рейтинги: Банки,

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 3.9 5 37 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 8% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 8% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 49% 18 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 35% 13 Всього голосів : 37 Додано: Сер 11 бер, 2020 20:05 Re: Monobank klug написав: Коротше, у нубаса чергове сезонне загостренні я

Ну да. И Вы с цифрами и аргументами в руках это доказали



Успехов, я уважаю мнение оппонентов, но не всегда с ним соглашаюсь. newbie Додано: Сер 11 бер, 2020 20:43 Son of Sun написав: Байка про просунутість ІТ - лише байка. Так, тут більше інновацій, вони маневрують на межі ризику і технологічності, місце для відпрацювання технологій. Де великі обсяги і багато клієнтів до сих пір вміють користуватись лише чековими книжками та зняттям кешу в банкоматі, всі новації просувають дуже обережно і з декількома рівнями безпеки для підтведження кожної дії.

А тут: вкрав сімку і весь банкінг твій - роби що хочеш, а власник завжди винний.

А тут: вкрав сімку і весь банкінг твій - роби що хочеш, а власник завжди винний. Байка про просунутість ІТ - лише байка. Так, тут більше інновацій, вони маневрують на межі ризику і технологічності, місце для відпрацювання технологій. Де великі обсяги і багато клієнтів до сих пір вміють користуватись лише чековими книжками та зняттям кешу в банкоматі, всі новації просувають дуже обережно і з декількома рівнями безпеки для підтведження кожної дії.А тут: вкрав сімку і весь банкінг твій - роби що хочеш, а власник завжди винний.

То байка чи більше іновацій? Я ж не стверджував, що у нас кожен банк - це технологічне диво: десь котики 24/7/365, десь просто консервативний підхід, а десь увесь документообіг на матричних принтерах і повна відсутність ІБ. Деякі рішення приймають відверті наркоман, але загалом рухаємося ми активніше за класичний старий світ.

newbie написав: Мы о Монобанке говорим Мы о Монобанке говорим

newbie написав: у нас Моно как бы банк, хотя фактически и в ПБ счета не сильно можно было найти. Создатели Мони вели там учет (как минимум для клиентов) по номерам карт и это тоже большой обман, т.к. счета могут быть и не карточными. у нас Моно как бы банк, хотя фактически и всчета не сильно можно было найти. Создатели Мони вели там учет (как минимум для клиентов) по номерам карт и это тоже большой обман, т.к. счета могут быть и не карточными.

То все ж про Моно чи про ПБ мова? Не знаєте, де знайти номери рахунків у Моно?

newbie написав: klug написав: смартфон - це лише фронтенд і до нормального бекенду завтра можна буде прикрутити будь-який інтерфейс, хоч нейролінк смартфон - це лише фронтенд і до нормального бекенду завтра можна буде прикрутити будь-який інтерфейс, хоч нейролінк

Верно, но это большие переделки. При модернизации скорее всего будут менять и бекенд, т.к. доделывать и переделывать никто не любит. Верно, но это большие переделки. При модернизации скорее всего будут менять и бекенд, т.к. доделывать и переделывать никто не любит.

Це позиція нуба-теоретика, який готовий обговорювати вади архітектури, яку в очі не бачив, але очевидно звик "пиляти" бюджети, викидуючи усе старе і перероблюючи заново.

newbie написав: klug написав: Усі ж гроші пішли на безпосередньо на Держпідприємство "Дія", включно з зарплатами його штатних працівників, які це усе це власне і відповідають. Усі ж гроші пішли на безпосередньо на Держпідприємство "Дія", включно з зарплатами його штатних працівників, які це усе це власне і відповідають.

Да ладно, 15 лямов грн в уставник, 40 или 50 на сервера и зарплаты штатному персоналу, но основной подрядчик и выгодополучатель там разработчики Монобанка, т.е. фирма Дубилета. Т.е. кто первый встал того и тапки или своя рубашка всегда ближе к телу. В этом суть претензии. Хоть бы лейбу Мони с фейса убрали. Да ладно, 15 лямов грн в уставник, 40 или 50 на сервера и зарплаты штатному персоналу, но основной подрядчик и выгодополучатель там разработчики Монобанка, т.е. фирма Дубилета. Т.е. кто первый встал того и тапки или своя рубашка всегда ближе к телу. В этом суть претензии. Хоть бы лейбу Мони с фейса убрали.

Я вам написав, що основний підрядник там був EPAM (більше 35-ти людей), від Моно там лише хвіст та вуха Горохові. Усі витрати ще місць тому оприлюднив Гончаренко у своєму "викривальному пості" . Більше того, на "Дію" пішло 25 млн грн, а ЄС виділив 25 млн євро. Не ясно, чому ви кожну дірку затикаєте Дубілетом - він там взагалі не відсвічував. Які ваші докази з вашої альтернативної реальності?

newbie написав: klug написав: Усі наші "технологічні переваги" ґрунтуються на тому, що свої системи ми будували пізніше Усі наші "технологічні переваги" ґрунтуються на тому, що свої системи ми будували пізніше

Сказочка о сереньком бычке, придуманная Дубилетом, в которую почему-то многие верят, как впрочем и в то, что олигархам и (как минимум долларовым) миллионерам деньги уже не нужны. Это факт говорит только о том, что мы голые и босые по сравнению с Западом. И ничего в ИТ мы не изобрели, потому что у нас на это, как минимум, нет денег. Покажите наши ИТ-продукты мирового уровня.

Сказочка о сереньком бычке, придуманная Дубилетом, в которую почему-то многие верят, как впрочем и в то, что олигархам и (как минимум долларовым) миллионерам деньги уже не нужны. Это факт говорит только о том, что мы голые и босые по сравнению с Западом. И ничего в ИТ мы не изобрели, потому что у нас на это, как минимум, нет денег. Покажите наши ИТ-продукты мирового уровня.

У вас Нібіру у зеніті, що всюди вбачається всесвітня змова Дубілета з Дубілетом? Стартапів світового рівня, зареєстрованих в Україні, дійсно мало (хіба Gramarly) на думку спадає, але це не пов'язано зі змовою рептилоїдів, а пов'язано зі ставленням влади до бізнесу і загальним економічним кліматом. У нас купа R&D підрозділів світових компаній, купа аутсорс і аутстаф галер з адекватними інженерами, які працюють на топових гравців. Плакати, що ми дурні, бо бідні і тому нічого не можемо, може лише невдаха, який знайомий з кон'юнктурою ринку лише за розповідями пацанів за гаражами.

newbie написав: у той час, як Гейропа не поспішає оновлювати свої старші системи, бо вони і так працюють, починаючи від інтернету через DSL, до банківських систем

Повторное и длительное использование ИТ-систем и ресурсов - это не недостаток, а преимущество. Значит они хорошие и устраивают потребителей. Не думаю, что их не дорабатывают. На Западе возможностей и ресурсов для этого на порядки больше чем у нас. Повторное и длительное использование ИТ-систем и ресурсов - это не недостаток, а преимущество. Значит они хорошие и устраивают потребителей.На Западе возможностей и ресурсов для этого на порядки больше чем у нас.

newbie написав: т.к. доделывать и переделывать никто не любит.

До любить чи не любить? Буде чи не буде? Те, що було зроблено у 80-х і 90-х можна доробити, а те, що проектується зараз можна лише викинути і зробити заново? Вам так говорить голос Дубілета в голові?

newbie написав: У наведеній аналогії, Гейропа далі їздить на своєму Фольксваген Жук, а ми почали одразу збирати Теслу.

Ток они не на Жуках ездят, а Теслу собираем не мы, не смешите. Ток они не на Жуках ездят, а Теслу собираем не мы, не смешите.

Ви розумієте суть поняття "аналогія" чи те, що ви писали про виробництво українських Мерседеси потрібно було розуміти буквально?

newbie написав: Хоть Мерсов и Тесл у нас немало, фактически на них ездят единицы и в т.ч. те, кто сумел обуть лохов. При этом на Западе карточного мошенничества нет (или почти нет), а у нас стараниями Дубилета (которого многие копировали) было 500 млн (пол миллиарда, Карл!) грн в год. Сейчас НБУ грит, что вроде меньше, но что-то не верится. Может по другому считать стали Хоть Мерсов и Тесл у нас немало, фактически на них ездят единицы и в т.ч. те, кто сумел обуть лохов. При этом), а у нас стараниями Дубилета (которого многие копировали) было 500 млн (пол миллиарда, Карл!) грн в год. Сейчас НБУ грит, что вроде меньше, но что-то не верится. Может по другому считать стали

The United States accounted for $9.47 billion in fraud losses in 2018.

The United States accounted for $9.47 billion in fraud losses in 2018.

https://www.prnewswire.com/news-release ... 63232.html То байка чи більше іновацій? Я ж не стверджував, що у нас кожен банк - це технологічне диво: десь котики 24/7/365, десь просто консервативний підхід, а десь увесь документообіг на матричних принтерах і повна відсутність ІБ. Деякі рішення приймають відверті наркоман, але загалом рухаємося ми активніше за класичний старий світ.То все ж про Моно чи про ПБ мова? Не знаєте, де знайти номери рахунків у Моно?Це позиція нуба-теоретика, який готовий обговорювати вади архітектури, яку в очі не бачив, але очевидно звик "пиляти" бюджети, викидуючи усе старе і перероблюючи заново.Я вам написав, що основний підрядник там був(більше 35-ти людей), від Моно там лише хвіст та вуха Горохові. Усі витрати ще місць тому оприлюднив Гончаренко у своєму. Більше того, на "Дію" пішло 25 млн, а ЄС25 млн. Не ясно, чому ви кожну дірку затикаєте Дубілетом - він там взагалі не відсвічував. Які ваші докази з вашої альтернативної реальності?У вас Нібіру у зеніті, що всюди вбачається всесвітня змова Дубілета з Дубілетом? Стартапів світового рівня, зареєстрованих в Україні, дійсно мало (хіба Gramarly) на думку спадає, але це не пов'язано зі змовою рептилоїдів, а пов'язано зі ставленням влади до бізнесу і загальним економічним кліматом. У нас купа R&D підрозділів світових компаній, купа аутсорс і аутстаф галер з адекватними інженерами, які працюють на топових гравців. Плакати, що ми дурні, бо бідні і тому нічого не можемо, може лише невдаха, який знайомий з кон'юнктурою ринку лише за розповідями пацанів за гаражами.До любить чи не любить? Буде чи не буде? Те, що було зроблено у 80-х і 90-х можна доробити, а те, що проектується зараз можна лише викинути і зробити заново? Вам так говорить голос Дубілета в голові?Ви розумієте суть поняття "аналогія" чи те, що ви писали про виробництво українських Мерседеси потрібно було розуміти буквально? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug



Так что не надо переживать за Монобанк, он набивает базу клиентов и (как мне кажется) знает зачем ето делает. Так что не надо переживать за Монобанк, он набивает базу клиентов и (как мне кажется) знает зачем ето делает.



Базу-то он набивает, но за чей счет банкет - как складывается экономика банка, непонятно. Походу, пока должен быть убыток. Возвращаемся к началу - за чей счет? и как они планируют выходить потом на прибыль? прибъют все плюшки?



так что, чтобы не переживать, кредитом можно пользоваться смело, а вот свои денежки класть по минимуму, я свои вообще не кладу Базу-то он набивает, но за чей счет банкет - как складывается экономика банка, непонятно. Походу, пока должен быть убыток. Возвращаемся к началу - за чей счет? и как они планируют выходить потом на прибыль? прибъют все плюшки?так что, чтобы не переживать, кредитом можно пользоваться смело, а вот свои денежки класть по минимуму, я свои вообще не кладу Shaman Повідомлень: 24 З нами з: 29.09.19 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 22:39 Shaman написав: vitaliy_berdinskikh написав: nickvp написав: Звісно ж, всі працють на себе і показувати іншим, що картинка не така райдужна, як вважається, нікому не хочеться. Звісно ж, всі працють на себе і показувати іншим, що картинка не така райдужна, як вважається, нікому не хочеться.



Так что не надо переживать за Монобанк, он набивает базу клиентов и (как мне кажется) знает зачем ето делает. Так что не надо переживать за Монобанк, он набивает базу клиентов и (как мне кажется) знает зачем ето делает.



Базу-то он набивает, но за чей счет банкет - как складывается экономика банка, непонятно. Походу, пока должен быть убыток. Возвращаемся к началу - за чей счет? и как они планируют выходить потом на прибыль? прибъют все плюшки?



так что, чтобы не переживать, кредитом можно пользоваться смело, а вот свои денежки класть по минимуму, я свои вообще не кладу Базу-то он набивает, но за чей счет банкет - как складывается экономика банка, непонятно. Походу, пока должен быть убыток. Возвращаемся к началу - за чей счет? и как они планируют выходить потом на прибыль? прибъют все плюшки?так что, чтобы не переживать, кредитом можно пользоваться смело, а вот свои денежки класть по минимуму, я свои вообще не кладу

Тігіпко ще у 2018-му заявляв про вихід на прибутковість. Чистий прибуток усього Універсала 533 млн грн за минулий рік. Економіка складається за рахунок любителів знімати кредитні кошти у банкоматі і збирачів стікерів, а також тих кому "не важливий кешбек і їм просто зручно". Чим більша клієнтська база, тим більше спонсорів (див. Прихват). Свинота тут активно відписується, що картки на полиці (хіба що транзит коту дорого обходиться), а простий люд користується - от вам і економіка. Що їм стало легше можна уже судити по тому, що перестали різати кишмиш і навіть увімкнули його для валютних карток - до цього покращення були лише у "-". Клуб анонімних диванних аналітиків. klug

Из коллег ИТ галеры моно в активном использовании у ~40%. никаких свинорылов, пищат от удобства и кб почти никем не рассматривается как основной фактор. А после ввода белой карты с бесплатным налом для чп так вообще пошел вал.

Из-за этого много где по тарифам банки подвигаются, так что Гороховский и К хорошо взбаламутили это болото

Нам на радість curiousobro Додано: Сер 11 бер, 2020 23:18

І у чому фішка для ойтішнегів? Далі сінйор-помідор доїть з банкомату свої кілобакси по 1-2 тис? Купа банків пропонує айтішні пакети безкоштовним зняттям хоч у своїх касах/банкоматах, хоч у чужих банкоматах (наприклад Агріколь). У бажання айтішника бути у тренді новинок фінтеху повірити легко, а у те, що вони моляться на зняття кешу у банкоматі уже якось важко. Взагалі, очікував би, що вони усі платини побрали, щоб у сьорбати конину у лаунжах, а не сидіти на підлозі з плебсом. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug

І у чому фішка для ойтішнегів? Далі сінйор-помідор доїть з банкомату свої кілобакси по 1-2 тис? Купа банків пропонує айтішні пакети безкоштовним зняттям хоч у своїх касах/банкоматах, хоч у чужих банкоматах (наприклад Агріколь). У бажання айтішника бути у тренді новинок фінтеху повірити легко, а у те, що вони моляться на зняття кешу у банкоматі уже якось важко. Взагалі, очікував би, що вони усі платини побрали, щоб у сьорбати конину у лаунжах, а не сидіти на підлозі з плебсом. І у чому фішка для ойтішнегів? Далі сінйор-помідор доїть з банкомату свої кілобакси по 1-2 тис? Купа банків пропонує айтішні пакети безкоштовним зняттям хоч у своїх касах/банкоматах, хоч у чужих банкоматах (наприклад Агріколь). У бажання айтішника бути у тренді новинок фінтеху повірити легко, а у те, що вони моляться на зняття кешу у банкоматі уже якось важко. Взагалі, очікував би, що вони усі платини побрали, щоб у сьорбати конину у лаунжах, а не сидіти на підлозі з плебсом.

Нет, не молятся

Ну по крайней мере те кого знаю.



А вот то, что одна карта для всего и не надо искать свои банкоматы - удобно.



Среди знакомых посетителей лаунжей не наблюдаю. curiousobro Додано: Чет 12 бер, 2020 00:57



так что, чтобы не переживать, кредитом можно пользоваться смело, а вот свои денежки класть по минимуму, я свои вообще не кладу Базу-то он набивает, но за чей счет банкет - как складывается экономика банка, непонятно. Походу, пока должен быть убыток. Возвращаемся к началу - за чей счет? и как они планируют выходить потом на прибыль? прибъют все плюшки?так что, чтобы не переживать, кредитом можно пользоваться смело, а вот свои денежки класть по минимуму, я свои вообще не кладу

Тігіпко ще у 2018-му заявляв про вихід на прибутковість. Чистий прибуток усього Універсала 533 млн грн за минулий рік. Економіка складається за рахунок любителів знімати кредитні кошти у банкоматі і збирачів стікерів, а також тих кому "не важливий кешбек і їм просто зручно". Чим більша клієнтська база, тим більше спонсорів (див. Прихват). Свинота тут активно відписується, що картки на полиці (хіба що транзит коту дорого обходиться), а простий люд користується - от вам і економіка. Що їм стало легше можна уже судити по тому, що перестали різати кишмиш і навіть увімкнули його для валютних карток - до цього покращення були лише у "-". Тігіпко ще у 2018-мупро вихід на прибутковість. Чистийусього Універсала 533 млн грн за минулий рік. Економіка складається за рахунок любителів знімати кредитні кошти у банкоматі і збирачів стікерів, а також тих кому "не важливий кешбек і їм просто зручно". Чим більша клієнтська база, тим більше спонсорів (див. Прихват). Свинота тут активно відписується, що картки на полиці (хіба що транзит коту дорого обходиться), а простий люд користується - от вам і економіка. Що їм стало легше можна уже судити по тому, що перестали різати кишмиш і навіть увімкнули його для валютних карток - до цього покращення були лише у "-".



Говорить о прибыли можно многое. Строить ее только на тех, кто снимает кеш, - стремно. Тем, кому просто удобно - они банк не кормят, только бесплатно пользуются деньгами. С Приват не надо равнять - у них за снятие 1% везде идет, я думаю они там неслабо поднимают. А как раз кишмиш у моно экономику и съедает. Так что все-таки возможна пирамида - за счет тех, кто заносит свои деньги - поживем, увидим) Говорить о прибыли можно многое. Строить ее только на тех, кто снимает кеш, - стремно. Тем, кому просто удобно - они банк не кормят, только бесплатно пользуются деньгами. С Приват не надо равнять - у них за снятие 1% везде идет, я думаю они там неслабо поднимают. А как раз кишмиш у моно экономику и съедает. Так что все-таки возможна пирамида - за счет тех, кто заносит свои деньги - поживем, увидим) Shaman Повідомлень: 24 З нами з: 29.09.19 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 01:26 Shaman написав: Говорить о прибыли можно многое. Строить ее только на тех, кто снимает кеш, - стремно. Тем, кому просто удобно - они банк не кормят, только бесплатно пользуются деньгами. Говорить о прибыли можно многое. Строить ее только на тех, кто снимает кеш, - стремно. Тем, кому просто удобно - они банк не кормят, только бесплатно пользуются деньгами.

Як це не годують? Банк інтерчейнджом і годується, значна частина тих, хто не знімає гроші платить своїми - банк стимулює у цьому напрямку.

Shaman написав: С Приват не надо равнять - у них за снятие 1% везде идет, я думаю они там неслабо поднимают. С Приват не надо равнять - у них за снятие 1% везде идет, я думаю они там неслабо поднимают.

Я мав на увазі тих, хто знімає у Прихваті кредитні, щоб потім з цим кешем прийти у магазин, а ви що? Хто ці люди, як вносять власні гроші на Уні, щоб їх потім з неї зняти у банкоматі?

Shaman написав: А как раз кишмиш у моно экономику и съедает. Так что все-таки возможна пирамида - за счет тех, кто заносит свои деньги - поживем, увидим) А как раз кишмиш у моно экономику и съедает. Так что все-таки возможна пирамида - за счет тех, кто заносит свои деньги - поживем, увидим)

Піраміда завжди можлива (яких лиш комунальних пікнічків ми тут не проходили), але дашборд нам натякає, що інтерченджа вистачає і свиноті, і самому "банку". Клуб анонімних диванних аналітиків. klug

