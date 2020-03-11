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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1800180118021803 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 3.9 5 37 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 8% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 8% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 49% 18 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 35% 13 Всього голосів : 37 Додано: Чет 12 бер, 2020 11:03 omb написав: mephala написав: omb написав: так а лохотрон в чем? Лохотрон подразумевает обман, а кто там, что там думает - это его проблемы, если человеку лень читать и узнавать, то кто ему виноват так а лохотрон в чем?Лохотрон подразумевает обман, а кто там, что там думает - это его проблемы, если человеку лень читать и узнавать, то кто ему виноват



кроме прямого обмана есть разные методы с помощью которых вводят человека в оману. типа разных недомолвок. ассоциаций.

это у нас шулерство проходит. типа как с названием - monobank. кроме прямого обмана есть разные методы с помощью которых вводят человека в оману. типа разных недомолвок. ассоциаций.это у нас шулерство проходит. типа как с названием - monobank. Так это удел любого бизнеса, выставить свои козыри наружу, а слабые места припрятать. Это нормально. Так это удел любого бизнеса, выставить свои козыри наружу, а слабые места припрятать. Это нормально.

в случае с названием это не прятать слабые места и выставлять козыри.

это введение в заблуждение потребителей. они вообще не имели права добавлять приставку "банк" так как банком не являются. это один из продуктов Универсалбанка. в случае с названием это не прятать слабые места и выставлять козыри.это введение в заблуждение потребителей. они вообще не имели права добавлять приставку "банк" так как банком не являются. это один из продуктов Универсалбанка. mephala Повідомлень: 6604 З нами з: 07.04.14 Подякував: 135 раз. Подякували: 730 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 11:13 curiousobro написав: klug написав: а простий люд користується - от вам і економіка. а простий люд користується - от вам і економіка.

Из коллег ИТ галеры моно в активном использовании у ~40%. никаких свинорылов, пищат от удобства и кб почти никем не рассматривается как основной фактор. А после ввода белой карты с бесплатным налом для чп так вообще пошел вал.

Из-за этого много где по тарифам банки подвигаются, так что Гороховский и К хорошо взбаламутили это болото

Нам на радость Из коллег ИТ галеры моно в активном использовании у ~40%. никаких свинорылов, пищат от удобства и кб почти никем не рассматривается как основной фактор. А после ввода белой карты с бесплатным налом для чп так вообще пошел вал.Из-за этого много где по тарифам банки подвигаются, так что Гороховский и К хорошо взбаламутили это болотоНам на радость



а можно поподробнее про удобство мони?

я знаю только одно удобство - п2п в обе стороны бесплатен в приложухе.

что там еще нашли? а можно поподробнее про удобство мони?я знаю только одно удобство - п2п в обе стороны бесплатен в приложухе.что там еще нашли? mephala Повідомлень: 6604 З нами з: 07.04.14 Подякував: 135 раз. Подякували: 730 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 11:38 Re: Monobank mephala написав: а тут конечно можно воротить что угодно. по факту являясь продуктом Универсалбанка а не отдельным банком добавлять себе приставку "банк" к названию продукта вводя в заблуждение потребителей. а тут конечно можно воротить что угодно. по факту являясь продуктом Универсалбанка а не отдельным банком добавлять себе приставку "банк" к названию продукта вводя в заблуждение потребителей.

Я конечно не претендую на истину, но они называются Monobank (монобЭнк) - а в этом слове украинского "банк" нету и близко. ИМХО они просто тонко обошли требование на использование слова "банк" в названии в Украине Я конечно не претендую на истину, но они называются Monobank (монобЭнк) - а в этом слове украинского "банк" нету и близко. ИМХО они просто тонко обошли требование на использование слова "банк" в названии в Украине 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

- карты КоКо от Форварда - 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg Мои рефералки: Flamingo

Повідомлень: 4160 З нами з: 20.03.15 Подякував: 75 раз. Подякували: 902 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 11:42 Re: Monobank mephala написав: а можно поподробнее про удобство мони?

я знаю только одно удобство - п2п в обе стороны бесплатен в приложухе.

что там еще нашли? а можно поподробнее про удобство мони?я знаю только одно удобство - п2п в обе стороны бесплатен в приложухе.что там еще нашли?

Ну так периодически на отдельные категории за свои можно получить 10-20% - грех не использовать.

- можно получать кэшбек за свои на траты в валюте

- можно держать "черную" в минусе при этом использовать "белую" для переводом

- также лично мне удобна бесплатная оплата некоторой мелкой комуналки (домофон, доставка газа), которая сама по сумме мала, чтобы за это отдавать 1 грн. привату, поскольку кэшбек в 5% по нью-кард ее не покрывает Ну так периодически на отдельные категории за свои можно получить 10-20% - грех не использовать.- можно получать кэшбек за свои на траты в валюте- можно держать "черную" в минусе при этом использовать "белую" для переводом- также лично мне удобна бесплатная оплата некоторой мелкой комуналки (домофон, доставка газа), которая сама по сумме мала, чтобы за это отдавать 1 грн. привату, поскольку кэшбек в 5% по нью-кард ее не покрывает 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

- карты КоКо от Форварда - 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg Мои рефералки: Flamingo

Повідомлень: 4160 З нами з: 20.03.15 Подякував: 75 раз. Подякували: 902 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 11:47 mephala написав: а можно поподробнее про удобство мони?

я знаю только одно удобство - п2п в обе стороны бесплатен в приложухе.

что там еще нашли? а можно поподробнее про удобство мони?я знаю только одно удобство - п2п в обе стороны бесплатен в приложухе.что там еще нашли? комунал в Киеве удобно платить, % на остаток свободных средств, удобный переброс денег между клиентами мони по номеру телефона или если потрусить, разброс чека в ресторане по людям, пополнение мобла с приложения без комисса - плюсов хватает А важные они или нет - это решать уже каждому отдельно комунал в Киеве удобно платить, % на остаток свободных средств, удобный переброс денег между клиентами мони по номеру телефона или если потрусить, разброс чека в ресторане по людям, пополнение мобла с приложения без комисса - плюсов хватаетА важные они или нет - это решать уже каждому отдельно http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM Есть вопросы - в личку! omb Повідомлень: 638 З нами з: 08.04.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 12:02 omb написав: комунал в Киеве удобно платить комунал в Киеве удобно платить

Без кэшбека? Ну такое...



omb написав: % на остаток свободных средств, % на остаток свободных средств,

10% - не лучший вариант.



omb написав: удобный переброс денег между клиентами мони по номеру телефона удобный переброс денег между клиентами мони по номеру телефона

Единственный плюс.



omb написав: или если потрусить или если потрусить

Может и удобно, но ни разу пока за столько лет не возникала такая потребность...



omb написав: разброс чека в ресторане по людям разброс чека в ресторане по людям

Аналогично.



omb написав: пополнение мобла с приложения без комисса пополнение мобла с приложения без комисса

Бесплатно - уже дорого! В данном случае так точно. Без кэшбека? Ну такое...10% - не лучший вариант.Единственный плюс.Может и удобно, но ни разу пока за столько лет не возникала такая потребность...Аналогично.Бесплатно - уже дорого! В данном случае так точно. Vorlon Повідомлень: 8138 З нами з: 14.06.13 Подякував: 403 раз. Подякували: 827 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 12:12 Vorlon

Вы больше исходите с позиций свинорыльства, а не удобства. А свинорыльством занимаются далеко не все (а скорее даже меньшинство), у кого есть карта монобанка. Так среди своих знакомых не знаю ни одного, кто бы активно занимался свинорыльством (у многих вообще только карты ЗП/ФОП и монобанк), и знаю только одного, у кого еще нет карты монобанка. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank

https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка ingtrans

Повідомлень: 808 З нами з: 31.07.19 Подякував: 19 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 12:28 klug, дискутировать с Вами становится неинтересно, поскольку, отмывая Дубилета от обвинений в обмане, Вы сами скатываетесь к этому же, перекручиванию и всяческому унижению собеседника. Это свидетельствует о том, что Вы нервничаете, не знаете, как доказать свою правоту, но анализ Ваших мыслей все же имеет смысл. Итак:



1. Я исхожу из публикаций https://7dniv.info/politics/120817-mini ... aciyu.html и https://7dniv.info/politics/121274-zele ... 5-mln.html . Странно, что Вы о них ничего не знаете (или делаете вид, что не знаете). Допускаю, что это заказуха, у меня у самого к ним ряд вопросов. Возможно также, что они случайно совпали с отставкой Дубилета, но вопросы к нему не у меня одного, в https://dou.ua/forums/topic/29896/ ИТ-шники активно перетирали эту тему. Одни призывали его сохранить, другие интересовались, где проголосовать против и предлагали более активные действия к нему и его отцу (т.к. типа яблоко от яблони не далеко падает). Сам Дубилет не делал вид, что об этом не знает, но ничего активного против этого не предпринимал, разъяснений по обвинениям не давал, в суд на журналистку и издание не подавал. При этом, как министр, обеспечивающий работу Кабмина, кроме этого отвечал за информационную политику государства. Но как-то странно, т.к. в основном занимался засовыванием всего в смартфон, т.е. развитием области, в которой функционировал его бизнес.



2. Федоров, ЕРАМ, госпредприятие (с зарплатами, по другим источникам, за 300 штук и даже не у генерального директора), кибербезопасник, сказавший, что в «Діє» безопасность впервые заложили в продукт, это конечно класс, аж самому захотелось поставить. Но после прочтения в Play Market-е массы негативных отзывов, желание пропало, т.к. оно нужно? Причем тут Дубилет? Учетка Монобанка, то, о чем писала журналистка, означает, что не причем? Может и так, я со свечкой не стоял, какой кусок пирога достался ему, не знаю. Но мне такие обвинения и реакция на них не нравятся, как и инфа (лапша) о массе программеров, желающих работать бесплатно. Типа пипл схавает и все забудет. Кроме того, факт отставки Дубилета (у которой должны быть свои причины) налицо и это уже ничьи не домыслы.



3. Почитал, кстати, на https://program.kmu.gov.ua/ его программу и цели, которые не ставили себе даже коммуняки, и офонарел. За сколько лет (или может десятков) он собирался все это делать и как? Развалить государство несложно, но что и как он сделал взамен? Пример, разогнал (сократил) народ в РДА, к чему это привело? Есть такой апостиль (заверение Минюстом наших документов для иностранных потребителей). Юрист недавно на его получение потратил неделю: 2 дня в загсе районного центра (по месту жительства, как и положено), затем 3 дня в Киеве, пока не нашел, кто и как это может сделать. Везде сначала посылают в другое место или ждите. Ждешь, людей осталось мало, за день очередь не доходит. Заняв с утра, к концу дня выясняешь, что по итогу они не могут сделать (возможно, не знают как). До ноября 2019г. это занимало 20 минут. Там же выдают справки о смерти и прочие иногда нужные бумажки. Люди там работали непроизводительно, за копейки, но делали нужное дело и старались (это к вопросу о качестве баз). Теперь это вообще не делается. Какая это цифровизация? Возвращаясь к программе, на сайте есть и отчет о ее выполнении. Оказывается, к концу 2019г. она уже была во многом выполнена. Глядя на те документы, не нарадуешься. Для иностранных инвесторов самое оно, KPI и прочие дела. Но что мы имеем на самом деле? У попередников не было KPI, но и такого обмана не было. Или может мы их планы не читали, а теперь стали читать?



4. Вкратце по Вашим остальным доводам. То, что счета Моно находятся в Универсалбанке, не доказывет, что Моно – это банк. О недостатках архитектуры продуктов Привата писал не я, а нынешний руководитель ЦЭБ ПБ, полагаю, он о них хорошо знает. Нам туда лучше не лезть, пусть он обсуждает их с Дубилетом, Витязем и т.д., но контроль со стороны общества и пользу открытости еще никто не отменял. Да, наши программеры работают везде, но речь была не о них, а об их менеджерах или ИТ-бизнесменах, которым особо похвалиться нечем. Организованными ими галерами? Пилил бюджет не я, поэтому обвинять меня в любви к этому нет никакой логики. Сравнивать общие убытки от карточного мошенничества (в т.ч. банкоматного) и тем более в США с нашими потерями от мошенничества с ДБО (к которому относится Моно) некорректно. Давайте сравнивать одинаковые области (например, британского ДБО и относящегося к нему карточного мошенничества с нашим), а также вопрос о том насколько понравится британцам то мошенничество (в т.ч. с p2p-переводами), которое может им принести Кото, если у них будет все как у нас. В т.ч. с учетом того, что их обороты на порядок выше наших. У нас мошенники по гроб жизни должны быть обязаны Дубилету за его продукты, многие новшества которых ослабляют их защищенность (логин, равный номеру телефона, удаленная смена пароля, номера телефона и т.д.). А также за то, что он сначала пообещал клиентам заоблачную защиту, но как только к нему обратились первые пострадавшие, так сразу в кусты и уже ничем помочь не может.



ЗЫ. И не нужно про Нубиру, я в астрономии и прочих хиромантиях не силен. Ближе к телу, факты и минимум пространных выводов и обвинений. Троллить все умеют, но это неинтересно. Уважаемый, дискутировать с Вами становится неинтересно, поскольку, отмывая Дубилета от обвинений в обмане, Вы сами скатываетесь к этому же, перекручиванию и всяческому унижению собеседника. Это свидетельствует о том, что Вы нервничаете, не знаете, как доказать свою правоту, но анализ Ваших мыслей все же имеет смысл. Итак:1. Я исхожу из публикаций. Странно, что Вы о них ничего не знаете (или делаете вид, что не знаете). Допускаю, что это заказуха, у меня у самого к ним ряд вопросов. Возможно также, что они случайно совпали с отставкой Дубилета, но вопросы к нему не у меня одного, вИТ-шники активно перетирали эту тему. Одни призывали его сохранить, другие интересовались, где проголосовать против и предлагали более активные действия к нему и его отцу (т.к. типа яблоко от яблони не далеко падает). Сам Дубилет не делал вид, что об этом не знает, но ничего активного против этого не предпринимал, разъяснений по обвинениям не давал, в суд на журналистку и издание не подавал. При этом, как министр, обеспечивающий работу Кабмина, кроме этого отвечал за информационную политику государства. Но как-то странно, т.к. в основном занимался засовыванием всего в смартфон, т.е. развитием области, в которой функционировал его бизнес.2. Федоров, ЕРАМ, госпредприятие (с зарплатами, по другим источникам, за 300 штук и даже не у генерального директора), кибербезопасник, сказавший, что в «Діє» безопасность впервые заложили в продукт, это конечно класс, аж самому захотелось поставить. Но после прочтения в Play Market-е массы негативных отзывов, желание пропало, т.к. оно нужно? Причем тут Дубилет? Учетка Монобанка, то, о чем писала журналистка, означает, что не причем? Может и так, я со свечкой не стоял, какой кусок пирога достался ему, не знаю. Но мне такие обвинения и реакция на них не нравятся, как и инфа (лапша) о массе программеров, желающих работать бесплатно. Типа пипл схавает и все забудет. Кроме того, факт отставки Дубилета (у которой должны быть свои причины) налицо и это уже ничьи не домыслы.3. Почитал, кстати, наего программу и цели, которые не ставили себе даже коммуняки, и офонарел. За сколько лет (или может десятков) он собирался все это делать и как? Развалить государство несложно, но что и как он сделал взамен? Пример, разогнал (сократил) народ в РДА, к чему это привело? Есть такой апостиль (заверение Минюстом наших документов для иностранных потребителей). Юрист недавно на его получение потратил неделю: 2 дня в загсе районного центра (по месту жительства, как и положено), затем 3 дня в Киеве, пока не нашел, кто и как это может сделать. Везде сначала посылают в другое место или ждите. Ждешь, людей осталось мало, за день очередь не доходит. Заняв с утра, к концу дня выясняешь, что по итогу они не могут сделать (возможно, не знают как). До ноября 2019г. это занимало 20 минут. Там же выдают справки о смерти и прочие иногда нужные бумажки. Люди там работали непроизводительно, за копейки, но делали нужное дело и старались (это к вопросу о качестве баз). Теперь это вообще не делается. Какая это цифровизация? Возвращаясь к программе, на сайте есть и отчет о ее выполнении. Оказывается, к концу 2019г. она уже была во многом выполнена. Глядя на те документы, не нарадуешься. Для иностранных инвесторов самое оно, KPI и прочие дела. Но что мы имеем на самом деле? У попередников не было KPI, но и такого обмана не было. Или может мы их планы не читали, а теперь стали читать?4. Вкратце по Вашим остальным доводам. То, что счета Моно находятся в Универсалбанке, не доказывет, что Моно – это банк. О недостатках архитектуры продуктов Привата писал не я, а нынешний руководитель ЦЭБ ПБ, полагаю, он о них хорошо знает. Нам туда лучше не лезть, пусть он обсуждает их с Дубилетом, Витязем и т.д., но контроль со стороны общества и пользу открытости еще никто не отменял. Да, наши программеры работают везде, но речь была не о них, а об их менеджерах или ИТ-бизнесменах, которым особо похвалиться нечем. Организованными ими галерами? Пилил бюджет не я, поэтому обвинять меня в любви к этому нет никакой логики. Сравнивать общие убытки от карточного мошенничества (в т.ч. банкоматного) и тем более в США с нашими потерями от мошенничества с ДБО (к которому относится Моно) некорректно. Давайте сравнивать одинаковые области (например, британского ДБО и относящегося к нему карточного мошенничества с нашим), а также вопрос о том насколько понравится британцам то мошенничество (в т.ч. с p2p-переводами), которое может им принести Кото, если у них будет все как у нас. В т.ч. с учетом того, что их обороты на порядок выше наших. У нас мошенники по гроб жизни должны быть обязаны Дубилету за его продукты, многие новшества которых ослабляют их защищенность (логин, равный номеру телефона, удаленная смена пароля, номера телефона и т.д.). А также за то, что он сначала пообещал клиентам заоблачную защиту, но как только к нему обратились первые пострадавшие, так сразу в кусты и уже ничем помочь не может.ЗЫ. И не нужно про Нубиру, я в астрономии и прочих хиромантиях не силен. Ближе к телу, факты и минимум пространных выводов и обвинений. Троллить все умеют, но это неинтересно. newbie Повідомлень: 6183 З нами з: 22.06.15 Подякував: 21 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 12:37 Vorlon Я про удобство, а не выгодность. Но на тебе и выгодность - цветы 15%, зоо 20% Я про удобство, а не выгодность. Но на тебе и выгодность - цветы 15%, зоо 20% http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM Есть вопросы - в личку! omb Повідомлень: 638 З нами з: 08.04.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1800180118021803 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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