Додано: Чет 12 бер, 2020 12:28

Уважаемый, дискутировать с Вами становится неинтересно, поскольку, отмывая Дубилета от обвинений в обмане, Вы сами скатываетесь к этому же, перекручиванию и всяческому унижению собеседника. Это свидетельствует о том, что Вы нервничаете, не знаете, как доказать свою правоту, но анализ Ваших мыслей все же имеет смысл. Итак:1. Я исхожу из публикаций. Странно, что Вы о них ничего не знаете (или делаете вид, что не знаете). Допускаю, что это заказуха, у меня у самого к ним ряд вопросов. Возможно также, что они случайно совпали с отставкой Дубилета, но вопросы к нему не у меня одного, вИТ-шники активно перетирали эту тему. Одни призывали его сохранить, другие интересовались, где проголосовать против и предлагали более активные действия к нему и его отцу (т.к. типа яблоко от яблони не далеко падает). Сам Дубилет не делал вид, что об этом не знает, но ничего активного против этого не предпринимал, разъяснений по обвинениям не давал, в суд на журналистку и издание не подавал. При этом, как министр, обеспечивающий работу Кабмина, кроме этого отвечал за информационную политику государства. Но как-то странно, т.к. в основном занимался засовыванием всего в смартфон, т.е. развитием области, в которой функционировал его бизнес.2. Федоров, ЕРАМ, госпредприятие (с зарплатами, по другим источникам, за 300 штук и даже не у генерального директора), кибербезопасник, сказавший, что в «Діє» безопасность впервые заложили в продукт при его разработке, а не приделывали опосля, это конечно класс, аж самому захотелось поставить. Но после прочтения в Play Market-е массы негативных отзывов, желание пропало, т.к. оно нужно? Причем тут Дубилет? Учетка Монобанка, то, о чем писала журналистка, означает, что не причем? Может и так, я со свечкой не стоял, какой кусок пирога достался ему, не знаю. Но мне такие обвинения и реакция на них не нравятся, как и инфа (лапша) о массе программеров, желающих работать бесплатно. Типа пипл схавает и все забудет. Кроме того, факт отставки Дубилета (у которой должны быть свои причины) налицо и это уже ничьи не домыслы.3. Почитал, кстати, наего программу и цели, которые не ставили себе даже коммуняки, и офонарел. За сколько лет (или может десятков) он собирался все это делать и как? Развалить государство несложно, но что и как он сделал взамен? Пример, разогнал (сократил) народ в РДА, к чему это привело? Есть такой апостиль (заверение Минюстом наших документов для иностранных потребителей). Юрист недавно на его получение потратил неделю: 2 дня в загсе районного центра (по месту жительства, как и положено), затем 3 дня в Киеве, пока не нашел, кто и как это может сделать. Везде сначала посылают в другое место или ждите. Ждешь, людей осталось мало, за день очередь не доходит. Заняв с утра, к концу дня выясняешь, что по итогу они не могут сделать (возможно, не знают как). До ноября 2019г. это занимало 20 минут. Там же выдают справки о смерти и прочие иногда нужные бумажки. Люди там работали непроизводительно, за копейки, но делали нужное дело и старались (это к вопросу о качестве баз). Теперь это вообще не делается. Какая это цифровизация? Возвращаясь к программе, на сайте есть и отчет о ее выполнении. Оказывается, к концу 2019г. она уже была во многом выполнена. Глядя на те документы, не нарадуешься. Для иностранных инвесторов самое оно, KPI и прочие дела. Но что мы имеем на самом деле? У попередников не было KPI, но и такого обмана не было. Или может мы их планы не читали, а теперь стали читать?4. Вкратце по Вашим остальным доводам. То, что счета Моно находятся в Универсалбанке, не доказывет, что Моно – это банк. О недостатках архитектуры продуктов Привата писал не я, а нынешний руководитель ЦЭБ ПБ, полагаю, он о них хорошо знает. Нам туда лучше не лезть, пусть он обсуждает их с Дубилетом, Витязем и т.д., но контроль со стороны общества и пользу открытости еще никто не отменял. Да, наши программеры работают везде, но речь была не о них, а об их менеджерах или ИТ-бизнесменах, которым особо похвалиться нечем. Организованными ими галерами? Пилил бюджет тоже не я, поэтому обвинять меня в любви к этому нет никакой логики. Сравнивать общие убытки от карточного мошенничества (в т.ч. банкоматного) и тем более в США с нашими потерями от мошенничества с ДБО (к которому относится Моно) некорректно. Давайте сравнивать одинаковые области (например, британского ДБО и относящегося к нему карточного мошенничества с нашим), а также вопрос о том насколько понравится британцам то мошенничество (в т.ч. с p2p-переводами), которое может им принести Кото, если у них будет все как у нас. В т.ч. с учетом того, что их обороты на порядок выше наших. У нас мошенники по гроб жизни должны быть обязаны Дубилету за его продукты, многие новшества которых ослабляют их защищенность (логин, равный номеру телефона, удаленная смена пароля, номера телефона и т.д.). А также за то, что он сначала пообещал клиентам заоблачную защиту, но как только к нему обратились первые пострадавшие, так сразу в кусты и уже ничем помочь не может.ЗЫ. Не нужно про Нубиру, я в астрономии и прочих хиромантиях не силен. Ближе к телу, факты и минимум пространных выводов и обвинений. Троллить все умеют, но это неинтересно.