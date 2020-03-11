Для тех кто в танке где есть кешбек за коммуналку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:29
Для тех кто в танке где есть кешбек за коммуналку?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:36
nik20100
ТАС "Большая пятёрка". И Укрсибовская NEW-карта (но там акция по кэшбеку на год с момента открытия карты).
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