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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1801180218031804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
13
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:29

  Vorlon написав:
  omb написав:комунал в Киеве удобно платить

Без кэшбека? Ну такое...

Для тех кто в танке где есть кешбек за коммуналку?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 05.03.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:36

nik20100
ТАС "Большая пятёрка". И Укрсибовская NEW-карта (но там акция по кэшбеку на год с момента открытия карты).
Vorlon
 
Повідомлень: 8140
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 827 раз.
 
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  #<1 ... 1801180218031804
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