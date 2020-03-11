Для тех кто в танке где есть кешбек за коммуналку?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:29
Для тех кто в танке где есть кешбек за коммуналку?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:36
nik20100
ТАС "Большая пятёрка". И Укрсибовская NEW-карта (но там акция по кэшбеку на год с момента открытия карты).
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:53
ТАС БП?
А каким образом там идет кешбек если и поставщика услуги нет оплаты картой?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:57
nik20100 надо искать путь, чтобы был
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:58
Re: Monobank
Зачем? Барклай не включает слово банк, Ллойд не включает слово банк, Натвест не включает слово банк, зато волонтеры имеют в названии слово банк
Монобанк ето отдельный продукт банка Универсал, у банка Универсал есть лицензия, депозиты размещенные в Монобанк находятся под защитой государства (фонда) посколькуо банк Универсал является его участником и так далее и топу подобное.
Так в чем обман?
Mind the gap.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:01
изивеи и тп?
пока из найденного процент у сервисов больше чем даст кешбек таса
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:03
Re: Monobank
плюсану за проделанный пост,мне лично влом было бы,я давно знаю шо то за персонаж memberlist.php?mode=viewprofile&u=89837
))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:48
Портмоне + укрсиб нью кард дадут тебе 5% чистыми за комуналку, из минусов надо будет заплатить 1 раз в месяц 25 грн.. Изипей сдулся в этом месяце
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:05
Для бизнеса да, там так считают. Для государственого деятеля, тем более отвечающего за информационную политику, нет. Если тебя обвиняют в коррупции, а ты молчишь и не опровергаешь, это ущерб для репутации государства и команды (правительства). Это противно, особенно в условиях той вакханалии, которая сейчас творится в информационном пространстве, кроме того это признак слабости.
Она еще увидела там почерк программера
А также к целесообразности аппликухи, функционирование которой основано на работе с такими базами. Потому и не захотел ставить, а также подумал, на что пошли наши деньги.
Вы обошли учетку Монобанка в государственном продукте. Что ей там делать? Это возможно и есть те несколько часов разработки, о которых говорил klug. Там была еще приватовская (типа государственная), но журналистка говорила о "бестендерном праве доступа к проекту". Не знаю, что она имела ввиду, но Дубилет мог бы и пояснить, что он там делал, корона бы не упала.
Давайте не будем об этом. Люди работали временно, не собирались посвящать этому всю свою жизнь, и не забыли намекнуть, что сделанное стоит 100 тысяч баксов. А то я сейчас вспомню про исходники, которые Дубилет умыкнул с предыдущего места работы, выдавал за свои и мы будем это долго обсуждать.
Не знаю, что они попилили и в отставку направили не всех. Для Дубилета она была неожиданностью, т.к. от цифровизации не отказались и еще недавно (на презентациях "Дії") ее реализаторов расцеловывали на самых высших уровнях. Значит, возможно, было что-то другое, а эти статьи чья-то месть, например, коррупционеров. Правда непонятно каких. Для себя сделал вывод, что таким бизнесменам не место в правительстве. Они не политики и, например, в стычках с оппозицией выглядят очень слабо. Пусть показывают себя в бизнесе.
Да я говорил именно о его программе. Мы же тут Монобанк обсуждаем, а не политику в целом
Нет, там опытный юрист. То, что он мне рассказал, никакого отношения к его компетенции не имело и раньше он такое делал не раз. Возможно, там был нюанс в том, что апостиль был нужен для юрлица. Для физлиц вроде было проще.
Прям шикарное обвинение. Я сам с этими людьми общался. Это девочки с полуюридическим образованием, которые еще доучивались. Понимая важность этих баз, они относились в к их заполнению, выверке и корректировке ответственно. Как можно по другому их заполнять и выверять? Дубилет там ничего не придумал, а просто все это грохнул.
У нас нет запретов на это и ограничений на рекламу как в GB. Т.е. задавать некому.
При том, что p2p придумали они (т.е. МПС), причем для очень ограниченного использования (для переводов между родственниками и близкими людьми). Кстати меры безпасности при мошенничествах с ними тоже придумали они. А у нас это пустили чуть-ли не в бизнес и отказались от какой-либо безопасности, в итоге работающая на Западе zero liability - это не для нас. Я сам р2p использую очень редко, там много подводных камней. В онлайне плачу, в основном, со счетов.
Ага, пусть кто-то над ней работает, только не мы. Знаем эту песню. Проще сказать, что виноват человеческий фактор, утечки инфы из банков нет, решения сверхзащишенные, но люди резко поглупели. При этом грабят и ИТ-шников и банкиров, тогда как раньше, в начале внедрения систем ДБО, они были невзламываемыми, поскольку имели полноценную двухфакторную авторизацию и другие эффективные средства защиты. С переходом к гораздо менее зашищенным мобильным приложениями и отказом от ряда защит (заменой их на неэффективные) многое изменилось. Это, как ни крути, определенно связано с Дубилетом и бывшим Приватбанком, достоинства которого чрезмерно раздувались, как и сейчас Моно.
Дык и я не против его и не против Монобанка, а просто анализирую.
Востаннє редагувалось newbie в Чет 12 бер, 2020 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:08
Re: Monobank
|