Додано: Чет 12 бер, 2020 17:05

sauvignon написав: ИМХО, если ты занимаешь какой-то государственный пост, то будь готов к потоку грязи. И, соответственно, комментировать каждый печатный материал, тем более, где нет каких-то конкретных обвинений, бессмысленно ИМХО, если ты занимаешь какой-то государственный пост, то будь готов к потоку грязи. И, соответственно, комментировать каждый печатный материал, тем более, где нет каких-то конкретных обвинений, бессмысленно

кроме феноменальной логики "Мы увидели там слово монобанк"

это вопрос к МВД

"А у Рабиновича дочь проститутка"

которые готовы в своё свободное время уделать внимание проектам, которые им нравятся и где их вклад готовы принять

А также всего Кабмина - они тоже попилили 25 миллионов (грантовых, кстати, не бюджетных) денег

пункт , по которому был дан отчёт) Его программу (где один, по которому был дан отчёт)

Возможно, с компетенцией юриста не повезло

делать нужное дело ужасно". Ну прям шикарное оправдание: "делали ужасно, но зато они старалисьделать нужное дело ужасно".

Вопрос "можно ли продукту monobank" использовать частицу "банк" (bank) в своей коммуникации, может быть, следует задать НБУ?

В Британии, как и в ЕС, не используют P2P-переводы, вместо этого всё идёт по старинке через IBAN.

Может быть, вопрос нужно задавать людям? Может быть, стоит работать над финансовой грамотностью населения?

ЗЫ. Не в защиту Дубилета, а for the great justice.

Для бизнеса да, там так считают. Для государственого деятеля, тем более отвечающего за информационную политику, нет. Если тебя обвиняют в коррупции, а ты молчишь и не опровергаешь, это ущерб для репутации государства и команды (правительства). Это противно, особенно в условиях той вакханалии, которая сейчас творится в информационном пространстве, кроме того это признак слабости.Она еще увидела там почерк программераА также к целесообразности аппликухи, функционирование которой основано на работе с такими базами. Потому и не захотел ставить, а также подумал, на что пошли наши деньги.Вы обошли учетку Монобанка в государственном продукте. Что ей там делать? Это возможно и есть те несколько часов разработки, о которых говорил klug. Там была еще приватовская (типа государственная), но журналистка говорила о "бестендерном праве доступа к проекту". Не знаю, что она имела ввиду, но Дубилет мог бы и пояснить, что он там делал, корона бы не упала.Давайте не будем об этом. Люди работали временно, не собирались посвящать этому всю свою жизнь, и не забыли намекнуть, что сделанное стоит 100 тысяч баксов. А то я сейчас вспомню про исходники, которые Дубилет умыкнул с предыдущего места работы, выдавал за свои и мы будем это долго обсуждать.Не знаю, что они попилили и в отставку направили не всех. Для Дубилета она была неожиданностью, т.к. от цифровизации не отказались и еще недавно (на презентациях "Дії") ее реализаторов расцеловывали на самых высших уровнях. Значит, возможно, было что-то другое, а эти статьи чья-то месть, например, коррупционеров. Правда непонятно каких. Для себя сделал вывод, что таким бизнесменам не место в правительстве. Они не политики и, например, в стычках с оппозицией выглядят очень слабо. Пусть показывают себя в бизнесе.Да я говорил именно о его программе. Мы же тут Монобанк обсуждаем, а не политику в целомНет, там опытный юрист. То, что он мне рассказал, никакого отношения к его компетенции не имело и раньше он такое делал не раз. Возможно, там был нюанс в том, что апостиль был нужен для юрлица. Для физлиц вроде было проще.Прям шикарное обвинение. Я сам с этими людьми общался. Это девочки с полуюридическим образованием, которые еще доучивались. Понимая важность этих баз, они относились в к их заполнению, выверке и корректировке ответственно. Как можно по другому их заполнять и выверять? Дубилет там ничего не придумал, а просто все это грохнул.У нас нет запретов на это и ограничений на рекламу как в GB. Т.е. задавать некому.При том, что p2p придумали они (т.е. МПС), причем для очень ограниченного использования (для переводов между родственниками и близкими людьми). Кстати меры безпасности при мошенничествах с ними тоже придумали они. А у нас это пустили чуть-ли не в бизнес и отказались от какой-либо безопасности, в итоге работающая на Западе zero liability - это не для нас. Я сам р2p использую очень редко, там много подводных камней. В онлайне плачу, в основном, со счетов.Ага, пусть кто-то над ней работает, только не мы. Знаем эту песню. Проще сказать, что виноват человеческий фактор, утечки инфы из банков нет, решения сверхзащишенные, но люди резко поглупели. При этом грабят и ИТ-шников и банкиров, тогда как раньше, в начале внедрения систем ДБО, они были невзламываемыми, поскольку имели полноценную двухфакторную авторизацию и другие эффективные средства защиты. С переходом к гораздо менее зашищенным мобильным приложениями и отказом от ряда защит (заменой их на неэффективные) многое изменилось. Это, как ни крути, определенно связано с Дубилетом и бывшим Приватбанком, достоинства которого чрезмерно раздувались, как и сейчас Моно.Дык и я не против его и не против Монобанка, а просто анализирую.