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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1801180218031804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
13
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:29

  Vorlon написав:
  omb написав:комунал в Киеве удобно платить

Без кэшбека? Ну такое...

Для тех кто в танке где есть кешбек за коммуналку?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:36

nik20100
ТАС "Большая пятёрка". И Укрсибовская NEW-карта (но там акция по кэшбеку на год с момента открытия карты).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:53

  Vorlon написав:nik20100
ТАС "Большая пятёрка". И Укрсибовская NEW-карта (но там акция по кэшбеку на год с момента открытия карты).

ТАС БП?
А каким образом там идет кешбек если и поставщика услуги нет оплаты картой?
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:57

nik20100 надо искать путь, чтобы был :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:58

Re: Monobank

  mephala написав:почему же они в Англии не назвались котобанк?

Зачем? Барклай не включает слово банк, Ллойд не включает слово банк, Натвест не включает слово банк, зато волонтеры имеют в названии слово банк https://barrow.foodbank.org.uk/ и их никто не дрюкает.

Монобанк ето отдельный продукт банка Универсал, у банка Универсал есть лицензия, депозиты размещенные в Монобанк находятся под защитой государства (фонда) посколькуо банк Универсал является его участником и так далее и топу подобное.

Так в чем обман?
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:01

  omb написав:nik20100 надо искать путь, чтобы был :)

изивеи и тп?
пока из найденного процент у сервисов больше чем даст кешбек таса
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:03

Re: Monobank

  sauvignon написав:ЗЫ. Не в защиту Дубилета,
плюсану за проделанный пост,мне лично влом было бы,я давно знаю шо то за персонаж memberlist.php?mode=viewprofile&u=89837
))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:48

  nik20100 написав:
  omb написав:nik20100 надо искать путь, чтобы был :)

изивеи и тп?
пока из найденного процент у сервисов больше чем даст кешбек таса
Портмоне + укрсиб нью кард дадут тебе 5% чистыми за комуналку, из минусов надо будет заплатить 1 раз в месяц 25 грн.. Изипей сдулся в этом месяце :(
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:05

  sauvignon написав: ИМХО, если ты занимаешь какой-то государственный пост, то будь готов к потоку грязи. И, соответственно, комментировать каждый печатный материал, тем более, где нет каких-то конкретных обвинений, бессмысленно

Для бизнеса да, там так считают. Для государственого деятеля, тем более отвечающего за информационную политику, нет. Если тебя обвиняют в коррупции, а ты молчишь и не опровергаешь, это ущерб для репутации государства и команды (правительства). Это противно, особенно в условиях той вакханалии, которая сейчас творится в информационном пространстве, кроме того это признак слабости.

кроме феноменальной логики "Мы увидели там слово монобанк"

Она еще увидела там почерк программера :wink:

это вопрос к МВД

А также к целесообразности аппликухи, функционирование которой основано на работе с такими базами. Потому и не захотел ставить, а также подумал, на что пошли наши деньги.

"А у Рабиновича дочь проститутка"

Вы обошли учетку Монобанка в государственном продукте. Что ей там делать? Это возможно и есть те несколько часов разработки, о которых говорил klug. Там была еще приватовская (типа государственная), но журналистка говорила о "бестендерном праве доступа к проекту". Не знаю, что она имела ввиду, но Дубилет мог бы и пояснить, что он там делал, корона бы не упала.

которые готовы в своё свободное время уделать внимание проектам, которые им нравятся и где их вклад готовы принять

Давайте не будем об этом. Люди работали временно, не собирались посвящать этому всю свою жизнь, и не забыли намекнуть, что сделанное стоит 100 тысяч баксов. А то я сейчас вспомню про исходники, которые Дубилет умыкнул с предыдущего места работы, выдавал за свои и мы будем это долго обсуждать.

А также всего Кабмина - они тоже попилили 25 миллионов (грантовых, кстати, не бюджетных) денег

Не знаю, что они попилили и в отставку направили не всех. Для Дубилета она была неожиданностью, т.к. от цифровизации не отказались и еще недавно (на презентациях "Дії") ее реализаторов расцеловывали на самых высших уровнях. Значит, возможно, было что-то другое, а эти статьи чья-то месть, например, коррупционеров. Правда непонятно каких. Для себя сделал вывод, что таким бизнесменам не место в правительстве. Они не политики и, например, в стычках с оппозицией выглядят очень слабо. Пусть показывают себя в бизнесе.

Его программу (где один пункт, по которому был дан отчёт)

Да я говорил именно о его программе. Мы же тут Монобанк обсуждаем, а не политику в целом

Возможно, с компетенцией юриста не повезло

Нет, там опытный юрист. То, что он мне рассказал, никакого отношения к его компетенции не имело и раньше он такое делал не раз. Возможно, там был нюанс в том, что апостиль был нужен для юрлица. Для физлиц вроде было проще.

Ну прям шикарное оправдание: "делали ужасно, но зато они старались :!: делать нужное дело ужасно".

Прям шикарное обвинение. Я сам с этими людьми общался. Это девочки с полуюридическим образованием, которые еще доучивались. Понимая важность этих баз, они относились в к их заполнению, выверке и корректировке ответственно. Как можно по другому их заполнять и выверять? Дубилет там ничего не придумал, а просто все это грохнул.

Вопрос "можно ли продукту monobank" использовать частицу "банк" (bank) в своей коммуникации, может быть, следует задать НБУ?

У нас нет запретов на это и ограничений на рекламу как в GB. Т.е. задавать некому.

В Британии, как и в ЕС, не используют P2P-переводы, вместо этого всё идёт по старинке через IBAN.

При том, что p2p придумали они (т.е. МПС), причем для очень ограниченного использования (для переводов между родственниками и близкими людьми). Кстати меры безпасности при мошенничествах с ними тоже придумали они. А у нас это пустили чуть-ли не в бизнес и отказались от какой-либо безопасности, в итоге работающая на Западе zero liability - это не для нас. Я сам р2p использую очень редко, там много подводных камней. В онлайне плачу, в основном, со счетов.

Может быть, вопрос нужно задавать людям? Может быть, стоит работать над финансовой грамотностью населения?

Ага, пусть кто-то над ней работает, только не мы. Знаем эту песню. Проще сказать, что виноват человеческий фактор, утечки инфы из банков нет, решения сверхзащишенные, но люди резко поглупели. При этом грабят и ИТ-шников и банкиров, тогда как раньше, в начале внедрения систем ДБО, они были невзламываемыми, поскольку имели полноценную двухфакторную авторизацию и другие эффективные средства защиты. С переходом к гораздо менее зашищенным мобильным приложениями и отказом от ряда защит (заменой их на неэффективные) многое изменилось. Это, как ни крути, определенно связано с Дубилетом и бывшим Приватбанком, достоинства которого чрезмерно раздувались, как и сейчас Моно.

ЗЫ. Не в защиту Дубилета, а for the great justice.

Дык и я не против его и не против Монобанка, а просто анализирую.
Востаннє редагувалось newbie в Чет 12 бер, 2020 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:08

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:Так в чем обман?

В том, что господа рассказывают (врут), что они банк без отделений, поэтому у них все дешевле.
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