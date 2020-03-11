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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1802180318041805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
18
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
13
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mephala написав:почему же они в Англии не назвались котобанк?

Зачем? Барклай не включает слово банк, Ллойд не включает слово банк, Натвест не включает слово банк, зато волонтеры имеют в названии слово банк https://barrow.foodbank.org.uk/ и их никто не дрюкает.

Зачем да зачем! Есть такое дело как законодательство и в каждой стране оно своё.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:52

  newbie написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Так в чем обман?

В том, что господа рассказывают (врут), что они банк без отделений, поэтому у них все дешевле. Налетай не скупись, покупай живопись :wink:
Таким образом можно к любому рекламному слогану докопаться, но толку то с этого?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
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Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:35

  omb написав:
  newbie написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Так в чем обман?

В том, что господа рассказывают (врут), что они банк без отделений, поэтому у них все дешевле. Налетай не скупись, покупай живопись :wink:
Таким образом можно к любому рекламному слогану докопаться, но толку то с этого?

О том и речь, в Британии особо не поврешь, т.к. там докапываются и там такие ограничения, о которых у нас и не слышали. Мы можем просто говорить, что это ложь (к которой все привыкли), но никаких юридических последствий это не влечет. Мы ведь тут всего лишь разбираемся в чем и почему обман.

Кроме того, в Британии Кото будет не продуктом банка, а кредитным бизнесом некоторых лиц, желающих подзаработать на своих деньгах и доступным для всех желающих без необходимости получения банковской лицензии. В принципе, это вроде еще лучше чем у нас (т.к. у нас такого нет), но, учитывая гораздо большую зарегулированность всего, интересно, как у них получится раскрутиться в GB.
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