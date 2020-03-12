Додано: Чет 12 бер, 2020 18:35

omb написав: newbie написав: vitaliy_berdinskikh написав: Так в чем обман? Так в чем обман?

В том, что господа рассказывают (врут), что они банк без отделений, поэтому у них все дешевле. Налетай не скупись, покупай живопись В том, что господа рассказывают (врут), что они банк без отделений, поэтому у них все дешевле. Налетай не скупись, покупай живопись Таким образом можно к любому рекламному слогану докопаться, но толку то с этого? Таким образом можно к любому рекламному слогану докопаться, но толку то с этого?

О том и речь, в Британии особо не поврешь, т.к. там докапываются и там такие ограничения, о которых у нас и не слышали. Мы можем просто говорить, что это ложь (к которой все привыкли), но никаких юридических последствий это не влечет. Мы ведь тут всего лишь разбираемся в чем и почему обман.Кроме того, в Британии Кото будет не продуктом банка, а кредитным бизнесом некоторых лиц, желающих подзаработать на своих деньгах и доступным для всех желающих без необходимости получения банковской лицензии. В принципе, это вроде еще лучше чем у нас (т.к. у нас такого нет), но, учитывая гораздо большую зарегулированность всего, интересно, как у них получится раскрутиться в GB.