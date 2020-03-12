Monobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:44
vitaliy_berdinskikh написав: mephala написав:
почему же они в Англии не назвались котобанк?
Зачем? Барклай не включает слово банк, Ллойд не включает слово банк, Натвест не включает слово банк, зато волонтеры имеют в названии слово банк
https://barrow.foodbank.org.uk/
и их никто не дрюкает.
Зачем да зачем! Есть такое дело как законодательство и в каждой стране оно своё.
Son of Sun
Повідомлень: 628
З нами з: 25.04.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 87 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:52
newbie написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Так в чем обман?
В том, что господа рассказывают (врут), что они банк без отделений, поэтому у них все дешевле. Налетай не скупись, покупай живопись
Таким образом можно к любому рекламному слогану докопаться, но толку то с этого?
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 655
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 49 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:35
omb написав: newbie написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Так в чем обман?
В том, что господа рассказывают (врут), что они банк без отделений, поэтому у них все дешевле. Налетай не скупись, покупай живопись
Таким образом можно к любому рекламному слогану докопаться, но толку то с этого?
О том и речь, в Британии особо не поврешь, т.к. там докапываются и там такие ограничения, о которых у нас и не слышали. Мы можем просто говорить, что это ложь (к которой все привыкли), но никаких юридических последствий это не влечет. Мы ведь тут всего лишь разбираемся в чем и почему обман.
Кроме того, в Британии Кото будет не продуктом банка, а кредитным бизнесом некоторых лиц, желающих подзаработать на своих деньгах и доступным для всех желающих без необходимости получения банковской лицензии. В принципе, это вроде еще лучше чем у нас (т.к. у нас такого нет), но, учитывая гораздо большую зарегулированность всего, интересно, как у них получится раскрутиться в GB.
newbie
Повідомлень: 6186
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 553 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 19:53
omb написав: nik20100 написав: omb написав: nik20100
надо искать путь, чтобы был
изивеи и тп?
пока из найденного процент у сервисов больше чем даст кешбек таса
Портмоне + укрсиб нью кард дадут тебе 5% чистыми за комуналку, из минусов надо будет заплатить 1 раз в месяц 25 грн.. Изипей сдулся в этом месяце
Спасибо изучу.
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
Повідомлень: 1035
З нами з: 05.03.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 53 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:29
Son of Sun написав: vitaliy_berdinskikh написав: mephala написав:
почему же они в Англии не назвались котобанк?
Зачем? Барклай не включает слово банк, Ллойд не включает слово банк, Натвест не включает слово банк, зато волонтеры имеют в названии слово банк
https://barrow.foodbank.org.uk/
и их никто не дрюкает.
Зачем да зачем! Есть такое дело как законодательство и в каждой стране оно своё.
Разве оппонента интересует законодательство?
Приват24 - банковской лицензии нет.
О.банк - банковской лицензии нет.
КоКо-Кард - банковской лицензии нет.
Абманщикиии!!!1111
Mind the gap.
картки U K в Monese та £ з кодом € VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707 адрес з кодом U K REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 422
З нами з: 06.08.19
Подякував: 85 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:23
klug написав:
[
Піраміда завжди можлива (яких лиш комунальних пікнічків ми тут не проходили), але
дашборд
нам натякає, що інтерченджа вистачає і свиноті, і самому "банку".
интерчендж 1,5% - если кешбэк 1%, то остается 0,5%. а пополнение через iBox - оно же тоже не бесплатное. т.е. ну никак не хватит интерченджа
оплата частями, рассрочка - эти механизмы конечно могут приносить доход
Shaman
Повідомлень: 26
З нами з: 29.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:44
Shaman они и приносят, у моно большой кредитный портфель
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 655
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 49 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:44
Shaman написав: klug написав:
[
Піраміда завжди можлива (яких лиш комунальних пікнічків ми тут не проходили), але
дашборд
нам натякає, що інтерченджа вистачає і свиноті, і самому "банку".
интерчендж 1,5% - если кешбэк 1%, то остается 0,5%.
Вы забываете что кэшбек идет максимум по двум категориям - по остальным весь интерченж остается "на базе". Плюс тут есть и мухляж с категориями (естественно по просьбе клиентов
), когда при МСС скажем "книги" сумма попадает в прочее и т.п. поскольку конкретный мерчант был перенастроен поддержкой мони в иную категории не зависимо от его МСС
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Повідомлень: 4165
З нами з: 20.03.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 904 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:51
omb написав: nik20100 написав: omb написав: nik20100
надо искать путь, чтобы был
изивеи и тп?
пока из найденного процент у сервисов больше чем даст кешбек таса
Портмоне + укрсиб нью кард дадут тебе 5% чистыми за комуналку, из минусов надо будет заплатить 1 раз в месяц 25 грн.. Изипей сдулся в этом месяце
а через next.privat24.ua не буде дешевше? там вро лиш 1 грн комісія за платіж
balance
Повідомлень: 143
З нами з: 24.12.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:03
balance я за 2 квартиры плачу, мне так проще + еще охрана
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 655
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 49 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему