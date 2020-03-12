Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:17

vitaliy_berdinskikh написав: Разве оппонента интересует законодательство? Разве оппонента интересует законодательство?

Вы защищаете господ, которым после того, как они обанкротили Приват, запретили заниматься банковской деятельностью, но они продолжали разводить лохов, сообшая, что открыли новый крутой банк без отделений. При этом не важно, как он или продукт назывался и какие в нем были слова, а важно то, что это относится не ним, а к Универсалбанку, в т.ч. клиенты, которыми они до сих пор хвастаются. Блажен тот, кто верует, но эти господа всего лишь подрядчики (представители одного из финтеков, о которых клиентам или кому-то еще совсем необязательно знать). Названные Вами продукты принадлежат лицензированным банкам, там никакого обмана нет, слово "банк" в их названии не является обязательным. Вводите и дальше народ в заблуждение и помогайте этим господам.