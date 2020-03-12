RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1803180418051806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 39
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
19
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:17

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:Разве оппонента интересует законодательство?

Вы защищаете господ, которым после того, как они обанкротили Приват, запретили заниматься банковской деятельностью, но они продолжали разводить лохов, сообшая, что открыли новый крутой банк без отделений. При этом не важно, как он или продукт назывался и какие в нем были слова, а важно то, что это относится не ним, а к Универсалбанку, в т.ч. клиенты, которыми они до сих пор хвастаются. Блажен тот, кто верует, но эти господа всего лишь подрядчики (представители одного из финтеков, о которых клиентам или кому-то еще совсем необязательно знать). Названные Вами продукты принадлежат лицензированным банкам, там никакого обмана нет, слово "банк" в их названии не является обязательным. Вводите и дальше народ в заблуждение и помогайте этим господам.
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 13 бер, 2020 12:28, всього редагувалось 2 разів.
newbie
 
Повідомлень: 6188
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:22

  newbie написав:продолжали разводить лохов

Вы сейчас оскорбили порядка 2 миллионов людей! Не слишком ли много на себя берёте?
Vorlon
 
Повідомлень: 8148
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:25

Vorlon зачем Вы это читаете? Я это не вижу,там всё ж понятно :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3888
З нами з: 03.12.14
Подякував: 490 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:31

Re: Monobank

  Vorlon написав:Вы сейчас оскорбили порядка 2 миллионов людей! Не слишком ли много на себя берёте?

Если Вы считаете это оскорблением, то добавьте туда и всех клиентов Привата и меня в том числе. Так будет эффективней. На законодательство сошлитесь, нужны же какие-то доказательства, а не просто голословные обвинения.
newbie
 
Повідомлень: 6188
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:34

Vorlon перестань отвечать на этот поток сознания :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 656
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:41

Зображення
:mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 10756
З нами з: 23.01.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 1530 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1803180418051806
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, andreyiskra, ingtrans, ishvara, jay2004, Stringer і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82672)
13.03.2020 12:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.