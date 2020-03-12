Вы защищаете господ, которым после того, как они обанкротили Приват, запретили заниматься банковской деятельностью, но они продолжали разводить лохов, сообшая, что открыли новый крутой банк без отделений. При этом не важно, как он или продукт назывался и какие в нем были слова, а важно то, что это относится не ним, а к Универсалбанку, в т.ч. клиенты, которыми они до сих пор хвастаются. Блажен тот, кто верует, но эти господа всего лишь подрядчики (представители одного из финтеков, о которых клиентам или кому-то еще совсем необязательно знать). Названные Вами продукты принадлежат лицензированным банкам, там никакого обмана нет, слово "банк" в их названии не является обязательным. Вводите и дальше народ в заблуждение и помогайте этим господам.
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 13 бер, 2020 12:28, всього редагувалось 2 разів.
Vorlon написав:Вы сейчас оскорбили порядка 2 миллионов людей! Не слишком ли много на себя берёте?
Если Вы считаете это оскорблением, то добавьте туда и всех клиентов Привата и меня в том числе. Так будет эффективней. На законодательство сошлитесь, нужны же какие-то доказательства, а не просто голословные обвинения.
mephala написав:а можно поподробнее про удобство мони? я знаю только одно удобство - п2п в обе стороны бесплатен в приложухе. что там еще нашли?
комунал в Киеве удобно платить, % на остаток свободных средств, удобный переброс денег между клиентами мони по номеру телефона или если потрусить, разброс чека в ресторане по людям, пополнение мобла с приложения без комисса - плюсов хватает А важные они или нет - это решать уже каждому отдельно
и что такого отличительного из перечисленного у мони что аж пищать нужно? из всего перечисленного - отличительная черта только разброс чека. а все остальное я бы не назвал преимуществом. все как у всех. платить за комуналь и связь без кэшбэка и гордится этим не по свинорыльски. % на остаток тоже не ахтецкий. переброс денег по номеру телефона тоже моня не единственна. переброс денег через нфс тоже есть у конкурентов.
ingtrans написав:Vorlon Вы больше исходите с позиций свинорыльства, а не удобства. А свинорыльством занимаются далеко не все (а скорее даже меньшинство), у кого есть карта монобанка. Так среди своих знакомых не знаю ни одного, кто бы активно занимался свинорыльством (у многих вообще только карты ЗП/ФОП и монобанк), и знаю только одного, у кого еще нет карты монобанка.
так например у аллы все это есть из перечисленного. и даже больше. единственно чего нет - поделить чек в ресторане. лично сравнивая аллу и моню - у мони только сервис п2п в обе стороны бесплатен. на этом его преимущества заканчиваются.