ingtrans написав:Vorlon Вы больше исходите с позиций свинорыльства, а не удобства. А свинорыльством занимаются далеко не все (а скорее даже меньшинство), у кого есть карта монобанка. Так среди своих знакомых не знаю ни одного, кто бы активно занимался свинорыльством (у многих вообще только карты ЗП/ФОП и монобанк), и знаю только одного, у кого еще нет карты монобанка.
так например у аллы все это есть из перечисленного. и даже больше. единственно чего нет - поделить чек в ресторане. лично сравнивая аллу и моню - у мони только сервис п2п в обе стороны бесплатен. на этом его преимущества заканчиваются.
Мне кажется, Вы не того цитируете. Я не писал про "все это". Я лишь хотел отметиль, что у сторонников удобства и сторонников получения экономической выгоды (в худшем проявлении - свинорыльство) несколько разные критерии оценки.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
mephala написав:ingtrans удобство всегда коррелирует с выгодой. и как по мне то алла удобнее.
Вот я и говорю, что критерии разные
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
mephala сравните оплату комуналки в моне и альфе , доходный сейф в альфе вообще обнять и плакать, алка хороша тем, что можно получить до 5 категорий кешбека и что много отделений и банкоматов для обнала
http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
omb написав:mephala сравните оплату комуналки в моне и альфе , доходный сейф в альфе вообще обнять и плакать, алка хороша тем, что можно получить до 5 категорий кешбека и что много отделений и банкоматов для обнала
я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней. хотя бы тупо из-за грейса. а как моней вы заплатите коммуналь в кредит и поимеете кэшбэк повышенный? сдохсейф это атавизм времен когда ощадный работал в режиме электричек.