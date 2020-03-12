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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1802180318041805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 39
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
19
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:01

  omb написав:mephala сравните оплату комуналки в моне и альфе :), доходный сейф в альфе вообще обнять и плакать, алка хороша тем, что можно получить до 5 категорий кешбека и что много отделений и банкоматов для обнала


я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней. хотя бы тупо из-за грейса. а как моней вы заплатите коммуналь в кредит и поимеете кэшбэк повышенный?
сдохсейф это атавизм времен когда ощадный работал в режиме электричек.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:17

Re: Monobank

а шо вы спорите? обе банки реально хороши,и я приветствую здравую конкуренцию и функционал обоих имея карты еще десятка других).
Сима тоже со своими 7% мне подходит иногда
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:41

Re: Monobank

balance написав:
  omb написав:
  nik20100 написав:[quote="4896830:omb"]nik20100 надо искать путь, чтобы был :)

изивеи и тп?
пока из найденного процент у сервисов больше чем даст кешбек таса
Портмоне + укрсиб нью кард дадут тебе 5% чистыми за комуналку, из минусов надо будет заплатить 1 раз в месяц 25 грн.. Изипей сдулся в этом месяце :(
а через next.privat24.ua не буде дешевше? там вро лиш 1 грн комісія за платіж[/quote]Если со своих, с чужих комиссии рисуют много.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:55

  Мизантрóп написав:Сима тоже со своими 7% мне подходит иногда
сима крут канеша, но у меня нету таких оборотов, а оплачивать карту как-то не алЁ :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:52

Re: Monobank

  mephala написав:я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней. хотя бы тупо из-за грейса. а как моней вы заплатите коммуналь в кредит и поимеете кэшбэк повышенный?

Это опять не удобство, а выгода. Удобство - это, например, оплачивать регулярными платежами по задолженности в Приват24 - раз настроил и забыл. Было удобно. Несколько лет вообще ни разу не платил в ручном режиме и не парился о коммуналке. И особых проблем с оплатой не вспомню, разве что было, что не карте денег не хватило, но Приват предупредил, что оплата не прошла. Со счетчиками платить стало не так удобно, поскольку в основном требуется ручной ввод показаний, поэтому стал экспериментировать. Тем не менее, если бы сейчас не нужно было вводить показания счетчиков, я бы продолжал пользоваться регулярными платежами в Приват24, потому что это мне удобно, хотя и не выгодно и уж совсем не по свинорыльски.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:59

Re: Monobank

  mephala написав:переброс денег по номеру телефона

Был еще у Дельты. Сумнительный алиас для номера счета или карты. Так можно и на фотку кидать и на ИНН или номер паспорта. Для мобильных аппликух может и оно, но все равно стремно не знать на какой именно счет или карту попадут деньги.
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