Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:17

а шо вы спорите? обе банки реально хороши,и я приветствую здравую конкуренцию и функционал обоих имея карты еще десятка других).

Сима тоже со своими 7% мне подходит иногда

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня