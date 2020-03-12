я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней. хотя бы тупо из-за грейса. а как моней вы заплатите коммуналь в кредит и поимеете кэшбэк повышенный?
сдохсейф это атавизм времен когда ощадный работал в режиме электричек.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:01
я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней. хотя бы тупо из-за грейса. а как моней вы заплатите коммуналь в кредит и поимеете кэшбэк повышенный?
сдохсейф это атавизм времен когда ощадный работал в режиме электричек.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:17
Re: Monobank
а шо вы спорите? обе банки реально хороши,и я приветствую здравую конкуренцию и функционал обоих имея карты еще десятка других).
Сима тоже со своими 7% мне подходит иногда
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:41
Re: Monobank
а через next.privat24.ua не буде дешевше? там вро лиш 1 грн комісія за платіж[/quote]Если со своих, с чужих комиссии рисуют много.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:55
сима крут канеша, но у меня нету таких оборотов, а оплачивать карту как-то не алЁ
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:52
Re: Monobank
Это опять не удобство, а выгода. Удобство - это, например, оплачивать регулярными платежами по задолженности в Приват24 - раз настроил и забыл. Было удобно. Несколько лет вообще ни разу не платил в ручном режиме и не парился о коммуналке. И особых проблем с оплатой не вспомню, разве что было, что не карте денег не хватило, но Приват предупредил, что оплата не прошла. Со счетчиками платить стало не так удобно, поскольку в основном требуется ручной ввод показаний, поэтому стал экспериментировать. Тем не менее, если бы сейчас не нужно было вводить показания счетчиков, я бы продолжал пользоваться регулярными платежами в Приват24, потому что это мне удобно, хотя и не выгодно и уж совсем не по свинорыльски.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:59
Re: Monobank
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