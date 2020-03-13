Умеющие очень легко через суд заставляют заплатить.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:58
Re: Monobank
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:57
Re: Monobank
Господа подскажите - открыл белую виртуалку. Использовать ее как прокладку можно? Комиса на вход выход нет через р2р? Спасибо
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:58
Re: Monobank
Второй год плачу через нехт исключительно чужими картами (Сима пока у них был комуналь, Б5 пока у них был комуналь, Виика пока не появился КБО, потом КБО пока не появился Нью-кард) по трем квартирам в адрес ОСББ и управляющей компании - ни разу больше 1 грн. за платеж приват не брал. Наверняка у них есть какие-то "нелюбимые" поставщики услуг кого они пытаются "щемить" но от того "чужая" это карта или "своя" это никак не зависит
Мои рефералки:
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:01
Как прокладку лучше все-таки использовать изделия фирм типа "all-days", "always" и т.п. А для переводов в пределах лимитов "белая" абсолютно удобна и бесплатна.
Мои рефералки:
|