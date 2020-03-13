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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1803180418051806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 39
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
49%
19
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:58

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:Зачем платить то, за что можно законно НЕ платить?

Умеющие очень легко через суд заставляют заплатить.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:57

Re: Monobank

Господа подскажите - открыл белую виртуалку. Использовать ее как прокладку можно? Комиса на вход выход нет через р2р? Спасибо
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:58

Re: Monobank

  anis написав:
а через next.privat24.ua не буде дешевше? там вро лиш 1 грн комісія за платіж
Если со своих, с чужих комиссии рисуют много.
Второй год плачу через нехт исключительно чужими картами (Сима пока у них был комуналь, Б5 пока у них был комуналь, Виика пока не появился КБО, потом КБО пока не появился Нью-кард) по трем квартирам в адрес ОСББ и управляющей компании - ни разу больше 1 грн. за платеж приват не брал. Наверняка у них есть какие-то "нелюбимые" поставщики услуг кого они пытаются "щемить" но от того "чужая" это карта или "своя" это никак не зависит
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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:01

  логан1919 написав:Господа подскажите - открыл белую виртуалку. Использовать ее как прокладку можно? Комиса на вход выход нет через р2р? Спасибо

Как прокладку лучше все-таки использовать изделия фирм типа "all-days", "always" и т.п. :twisted: :mrgreen: А для переводов в пределах лимитов "белая" абсолютно удобна и бесплатна.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4169
З нами з: 20.03.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 905 раз.
 
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  #<1 ... 1803180418051806
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