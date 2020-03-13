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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:58
ukrprom2014 написав:
Зачем платить то, за что можно законно НЕ платить?
Умеющие очень легко через суд заставляют заплатить.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:57
Господа подскажите - открыл белую виртуалку. Использовать ее как прокладку можно? Комиса на вход выход нет через р2р? Спасибо
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логан1919
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:58
anis написав:
а через next.privat24.ua не буде дешевше? там вро лиш 1 грн комісія за платіж
Если со своих, с чужих комиссии рисуют много.
Второй год плачу через нехт исключительно чужими картами (Сима пока у них был комуналь, Б5 пока у них был комуналь, Виика пока не появился Нью-кард) по трем квартирам в адрес ОСББ и управляющей компании - ни разу больше 1 грн. за платеж приват не брал. Наверняка у них есть какие-то "нелюбимые" поставщики услуг кого они пытаются "щемить" но от того "чужая" это карта или "своя" это никак не зависит
Востаннє редагувалось Flamingo
в П'ят 13 бер, 2020 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:01
логан1919 написав:
Господа подскажите - открыл белую виртуалку. Использовать ее как прокладку можно? Комиса на вход выход нет через р2р? Спасибо
Как прокладку лучше все-таки использовать изделия фирм типа "all-days", "always" и т.п.
А для переводов в пределах лимитов "белая" абсолютно удобна и бесплатна.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:17
mephala написав:
я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней
зачем платить через портмоне если можно платить прямо из мони?
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:18
mephala написав:
а потом попробуйте найти такой банк в лицензиатах
Банковская лицензия есть? Есть. Вопрос закрыт.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:42
vitaliy_berdinskikh написав: mephala написав:
я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней
зачем платить через портмоне если можно платить прямо из мони?
А кэшбэк 5%?
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lel
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:01
vitaliy_berdinskikh написав: mephala написав:
а потом попробуйте найти такой банк в лицензиатах
Банковская лицензия есть? Есть. Вопрос закрыт.
ну так канеш есть лицензия. только у универсал банка.
а не у этих понтов гоняющих слоган "котобанк - банк без отделений"
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mephala
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:05
vitaliy_berdinskikh написав: mephala написав:
я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней
зачем платить через портмоне если можно платить прямо из мони?
спонсор детектед
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mephala
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:19
Вообще не понимаю в чем проблема. Хотите - пользуйтесь, не хотите - не пользуйтесь. Это же личный выбор каждого. Не вижу смысла регулярно писать как отрицательные, так и положительные комментарии, особенно когда не пользуешься.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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