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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1804180518061807>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
20
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
14
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:58

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:Зачем платить то, за что можно законно НЕ платить?

Умеющие очень легко через суд заставляют заплатить.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:57

Re: Monobank

Господа подскажите - открыл белую виртуалку. Использовать ее как прокладку можно? Комиса на вход выход нет через р2р? Спасибо
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:58

Re: Monobank

  anis написав:
а через next.privat24.ua не буде дешевше? там вро лиш 1 грн комісія за платіж
Если со своих, с чужих комиссии рисуют много.
Второй год плачу через нехт исключительно чужими картами (Сима пока у них был комуналь, Б5 пока у них был комуналь, Виика пока не появился Нью-кард) по трем квартирам в адрес ОСББ и управляющей компании - ни разу больше 1 грн. за платеж приват не брал. Наверняка у них есть какие-то "нелюбимые" поставщики услуг кого они пытаются "щемить" но от того "чужая" это карта или "своя" это никак не зависит
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 13 бер, 2020 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:01

  логан1919 написав:Господа подскажите - открыл белую виртуалку. Использовать ее как прокладку можно? Комиса на вход выход нет через р2р? Спасибо

Как прокладку лучше все-таки использовать изделия фирм типа "all-days", "always" и т.п. :twisted: :mrgreen: А для переводов в пределах лимитов "белая" абсолютно удобна и бесплатна.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:17

Re: Monobank

  mephala написав:я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней

зачем платить через портмоне если можно платить прямо из мони?
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:18

Re: Monobank

  mephala написав:а потом попробуйте найти такой банк в лицензиатах

Банковская лицензия есть? Есть. Вопрос закрыт.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mephala написав:я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней

зачем платить через портмоне если можно платить прямо из мони?

А кэшбэк 5%?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mephala написав:а потом попробуйте найти такой банк в лицензиатах

Банковская лицензия есть? Есть. Вопрос закрыт.


ну так канеш есть лицензия. только у универсал банка.
а не у этих понтов гоняющих слоган "котобанк - банк без отделений"
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mephala написав:я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней

зачем платить через портмоне если можно платить прямо из мони?


спонсор детектед :twisted:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:19

Re: Monobank

Вообще не понимаю в чем проблема. Хотите - пользуйтесь, не хотите - не пользуйтесь. Это же личный выбор каждого. Не вижу смысла регулярно писать как отрицательные, так и положительные комментарии, особенно когда не пользуешься.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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