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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:24
Flamingo написав: логан1919 написав:
Господа подскажите - открыл белую виртуалку. Использовать ее как прокладку можно? Комиса на вход выход нет через р2р? Спасибо
Как прокладку лучше все-таки использовать изделия фирм типа "all-days", "always" и т.п.
А для переводов в пределах лимитов "белая" абсолютно удобна и бесплатна.
у вас мысли не в том направлении работают)) вы случайно не продавец женских товаров?)))
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