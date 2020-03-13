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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1804180518061807

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
20
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
14
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:24

  Flamingo написав:
  логан1919 написав:Господа подскажите - открыл белую виртуалку. Использовать ее как прокладку можно? Комиса на вход выход нет через р2р? Спасибо

Как прокладку лучше все-таки использовать изделия фирм типа "all-days", "always" и т.п. :twisted: :mrgreen: А для переводов в пределах лимитов "белая" абсолютно удобна и бесплатна.
у вас мысли не в том направлении работают)) вы случайно не продавец женских товаров?)))
логан1919
 
Повідомлень: 339
З нами з: 15.01.15
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Подякували: 41 раз.
 
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  #<1 ... 1804180518061807
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