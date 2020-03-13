mephala написав:я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней
зачем платить через портмоне если можно платить прямо из мони?
спонсор детектед
Цікаво, от практична задача для юних банкірів, дано: 1) банк видає клієнти безвідсоткови кредит з коштів, які були залучені під відсоток; 2) банк платить посереднику за доступ до бази поточної заборгованості за комуналкою (вірогідно фіксована комісія); 3) банк платить невелику комісію за кожен СЕП на рахунок постачальника у інших банках; 4) з високою ймовірністю банку доведеться заплатити комісію посереднику на Р2Р з іншого банку або приймання готівки, якою клієнт за 2 місяці погасить свій безвідсотковий кредит. Увага питання: на яку суму клієнт спонсорує банк, якщо щомісяця оплачує рахунки на 5-6 постачальників послуг і яка з вищенаведених позицій приносить йому найбільше зиску?
klug написав:Цікаво, от практична задача для юних банкірів, дано: 1) банк видає клієнти безвідсоткови кредит з коштів, які були залучені під відсоток; 2) банк платить посереднику за доступ до бази поточної заборгованості за комуналкою (вірогідно фіксована комісія); 3) банк платить невелику комісію за кожен СЕП на рахунок постачальника у інших банках; 4) з високою ймовірністю банку доведеться заплатити комісію посереднику на Р2Р з іншого банку або приймання готівки, якою клієнт за 2 місяці погасить свій безвідсотковий кредит. Увага питання: на яку суму клієнт спонсорує банк, якщо щомісяця оплачує рахунки на 5-6 постачальників послуг і яка з вищенаведених позицій приносить йому найбільше зиску?
в случае мони первый пункт отпадает - если платить комуналь в кредит то прощай повышенный КБ. второй пунк не готов обсуждать так как не факт что они работают через посредника. и даже если работают то не факт что платят. третий пункт - а если перечисляют через МПС а не через СЕП что бы свой процентик поиметь? четвертый отпадает по причине сказанной в первом пункте - кредита нету.
mephala написав:так слоган какой? "монобанк - банк без отделений"
А что, с отделениями?
mephala написав:а теперь найди именно "монобанк" лицензиата у НБУ
Зачем подразделению банка отдельная банковская лицензия - вопрос так и остался без ответа. К слову автозавода Жигули ведь тоже нет, есть только ВАЗ. автозавода Волга нет, автозавода Моксвич нет, автозавода Ланос тоже нет. Не вздумай вызывая бомж-такси садиться в эти подознительные железные коробки.
Mind the gap.
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