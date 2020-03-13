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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1805180618071808>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
20
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
14
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:24

  Flamingo написав:
  логан1919 написав:Господа подскажите - открыл белую виртуалку. Использовать ее как прокладку можно? Комиса на вход выход нет через р2р? Спасибо

Как прокладку лучше все-таки использовать изделия фирм типа "all-days", "always" и т.п. :twisted: :mrgreen: А для переводов в пределах лимитов "белая" абсолютно удобна и бесплатна.
у вас мысли не в том направлении работают)) вы случайно не продавец женских товаров?)))
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:03

  mephala написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  mephala написав:я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней

зачем платить через портмоне если можно платить прямо из мони?


спонсор детектед :twisted:

Цікаво, от практична задача для юних банкірів, дано:
1) банк видає клієнти безвідсоткови кредит з коштів, які були залучені під відсоток;
2) банк платить посереднику за доступ до бази поточної заборгованості за комуналкою (вірогідно фіксована комісія);
3) банк платить невелику комісію за кожен СЕП на рахунок постачальника у інших банках;
4) з високою ймовірністю банку доведеться заплатити комісію посереднику на Р2Р з іншого банку або приймання готівки, якою клієнт за 2 місяці погасить свій безвідсотковий кредит.
Увага питання: на яку суму клієнт спонсорує банк, якщо щомісяця оплачує рахунки на 5-6 постачальників послуг і яка з вищенаведених позицій приносить йому найбільше зиску?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:04

Re: Monobank

  mephala написав:ну так канеш есть лицензия. только у универсал банка.

Как будто это что-то меняет: у банка .... внезапно есть банковская лицензия. Фигасе!!!
Mind the gap.
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:06

  lel написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  mephala написав:я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней

зачем платить через портмоне если можно платить прямо из мони?

А кэшбэк 5%?

ШТА?

https://www.portmone.com.ua/r3/oplatit- ... vvodokanal
Комиссия 1,5% + 3 грн
Перевод выполняется в течение 3-х рабочих дней.
Без комиссии в рамках тарифа «Месяц»

Тариф "Месяц"
Фиксированная плата за один месяц, грн: 25 (1-2 счета) иди 50 (3-4 счета)
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:08

  mephala написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  mephala написав:я плачу комуналь на портмоне. и делать аллой это удобнее чем моней

зачем платить через портмоне если можно платить прямо из мони?


спонсор детектед :twisted:

кешбек задрот детектед :mrgreen:

Ты вечером при лучине сидишь чтобы сэкономить? Небось и питаешься в соц.столовых, ведь это тоже крутая экономия.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:29

  klug написав:Цікаво, от практична задача для юних банкірів, дано:
1) банк видає клієнти безвідсоткови кредит з коштів, які були залучені під відсоток;
2) банк платить посереднику за доступ до бази поточної заборгованості за комуналкою (вірогідно фіксована комісія);
3) банк платить невелику комісію за кожен СЕП на рахунок постачальника у інших банках;
4) з високою ймовірністю банку доведеться заплатити комісію посереднику на Р2Р з іншого банку або приймання готівки, якою клієнт за 2 місяці погасить свій безвідсотковий кредит.
Увага питання: на яку суму клієнт спонсорує банк, якщо щомісяця оплачує рахунки на 5-6 постачальників послуг і яка з вищенаведених позицій приносить йому найбільше зиску?


в случае мони первый пункт отпадает - если платить комуналь в кредит то прощай повышенный КБ.
второй пунк не готов обсуждать так как не факт что они работают через посредника. и даже если работают то не факт что платят.
третий пункт - а если перечисляют через МПС а не через СЕП что бы свой процентик поиметь?
четвертый отпадает по причине сказанной в первом пункте - кредита нету.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:35

  mephala написав:так слоган какой?
"монобанк - банк без отделений"

А что, с отделениями? :mrgreen:
  mephala написав:а теперь найди именно "монобанк" лицензиата у НБУ

Зачем подразделению банка отдельная банковская лицензия - вопрос так и остался без ответа. К слову автозавода Жигули ведь тоже нет, есть только ВАЗ. автозавода Волга нет, автозавода Моксвич нет, автозавода Ланос тоже нет. Не вздумай вызывая бомж-такси садиться в эти подознительные железные коробки.
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mephala написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:зачем платить через портмоне если можно платить прямо из мони?


спонсор детектед :twisted:

кешбек задрот детектед :mrgreen:

Ты вечером при лучине сидишь чтобы сэкономить? Небось и питаешься в соц.столовых, ведь это тоже крутая экономия.


а ты когда комуналь платиш проводиш ритуал над котокартами?
при использовании другого пластика тик начинается?
котозадрот детектед :twisted:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:37

Re: Monobank

  mephala написав:а ты когда комуналь платиш проводиш ритуал над котокартами?

Я ж не кешбек-задрот чтобы колдовать над картами подсчитывая какой заплатить чтобы получить лишние пару гривен - я просто плачу коммуналку не отрывая зад от дивана.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:37

mephala каждый сходит с ума, как хочет, какие проблемы? Платежи по комуналке доходят? Ну вот и ладушки
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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