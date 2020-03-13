Учитывая что у меня открыты счета в почти десяти банках - ты несомненно прав.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:38
Учитывая что у меня открыты счета в почти десяти банках - ты несомненно прав.
Mind the gap.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:39
Re: Monobank
Портмоне тоже как бы совсем не портмоне, а вообще не из кожи. А тупо сайт с далеко не лучшими условиями и старым интерфейсом. Тебя это останавливает?
Mind the gap.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:40
твои познания просто шикарны.
заплатить через портмоне значит нужно встать с дивана?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:43
ну если не доходит разница что банк это учреждение деятельность которого регулируется законами а портмоне это просто вещь то тут уже трудно помочь.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:10
Нічого не відпадає - тут половина гілки відписується щомісяця, що карта на полиці і цікавих категорій немає. У мене самого остання операція з кишмишем від самого моні була майже рік тому (не маю ні котів, ні собак, ні морських свинок).
Ага, і за вечір навчилися працювати зі значною частиною постачальників України або ж знайшли доброго дядю, який таку базу роздає безкоштовно - згоден, абсолютно реалістичні сценарії.
Водоканал, Облгаз і т.д. десь тримають секретний термінал спеціально для моні, але не показують його клієнтам, а Горох платить через нього своєю карткою? Загалом, посередник давно відомий Monobank
Не відпадає. Для четвертого пункту не принципово, власними коштами ви будете платити чи кредитними - вони усе одно якось мають потрапити на рахунок. Вангую, що СЕПи на картковий сюди практично ніхто не шле (ну хіба мільйони мільйонів), під комуналку майже завжди буде або Р2Р, або термінал. Тож як ви оцінюєте прибутковість такої послуги?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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