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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1805180618071808 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 40 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 8% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 8% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 50% 20 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 35% 14 Всього голосів : 40 Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:38 mephala написав: котозадрот детектед котозадрот детектед

Учитывая что у меня открыты счета в почти десяти банках - ты несомненно прав. Учитывая что у меня открыты счета в почти десяти банках - ты несомненно прав.

U K картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707

картки в та з кодом U K адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426 Mind the gap. vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 430 З нами з: 06.08.19 Подякував: 85 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:39 Re: Monobank mephala написав: читаем медленно, вслух и по слогам:

"монобанк - банк без отделений" читаем медленно, вслух и по слогам:"монобанк - банк без отделений"

Портмоне тоже как бы совсем не портмоне, а вообще не из кожи. А тупо сайт с далеко не лучшими условиями и старым интерфейсом. Тебя это останавливает? Портмоне тоже как бы совсем не портмоне, а вообще не из кожи. А тупо сайт с далеко не лучшими условиями и старым интерфейсом. Тебя это останавливает?

U K картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707

картки в та з кодом U K адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426 Mind the gap. vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 430 З нами з: 06.08.19 Подякував: 85 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:40 vitaliy_berdinskikh написав: mephala написав: а ты когда комуналь платиш проводиш ритуал над котокартами? а ты когда комуналь платиш проводиш ритуал над котокартами?

Я ж не кешбек-задрот чтобы колдовать над картами подсчитывая какой заплатить чтобы получить лишние пару гривен - я просто плачу коммуналку не отрывая зад от дивана. Я ж не кешбек-задрот чтобы колдовать над картами подсчитывая какой заплатить чтобы получить лишние пару гривен - я просто плачу коммуналку не отрывая зад от дивана.



твои познания просто шикарны.

заплатить через портмоне значит нужно встать с дивана? твои познания просто шикарны.заплатить через портмоне значит нужно встать с дивана? mephala Повідомлень: 6614 З нами з: 07.04.14 Подякував: 135 раз. Подякували: 731 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:43 vitaliy_berdinskikh написав: mephala написав: читаем медленно, вслух и по слогам:

"монобанк - банк без отделений" читаем медленно, вслух и по слогам:"монобанк - банк без отделений"

Портмоне тоже как бы совсем не портмоне, а вообще не из кожи. А тупо сайт с далеко не лучшими условиями и старым интерфейсом. Тебя это останавливает? Портмоне тоже как бы совсем не портмоне, а вообще не из кожи. А тупо сайт с далеко не лучшими условиями и старым интерфейсом. Тебя это останавливает?



ну если не доходит разница что банк это учреждение деятельность которого регулируется законами а портмоне это просто вещь то тут уже трудно помочь. ну если не доходит разница что банк это учреждение деятельность которого регулируется законами а портмоне это просто вещь то тут уже трудно помочь. mephala Повідомлень: 6614 З нами з: 07.04.14 Подякував: 135 раз. Подякували: 731 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:10 mephala написав: klug написав: Цікаво, от практична задача для юних банкірів, дано:

1) банк видає клієнти безвідсоткови кредит з коштів, які були залучені під відсоток;

2) банк платить посереднику за доступ до бази поточної заборгованості за комуналкою (вірогідно фіксована комісія);

3) банк платить невелику комісію за кожен СЕП на рахунок постачальника у інших банках;

4) з високою ймовірністю банку доведеться заплатити комісію посереднику на Р2Р з іншого банку або приймання готівки, якою клієнт за 2 місяці погасить свій безвідсотковий кредит.

Увага питання: на яку суму клієнт спонсорує банк, якщо щомісяця оплачує рахунки на 5-6 постачальників послуг і яка з вищенаведених позицій приносить йому найбільше зиску? Цікаво, от практична задача для юних банкірів, дано:1) банк видає клієнти безвідсоткови кредит з коштів, які були залучені під відсоток;2) банк платить посереднику за доступ до бази поточної заборгованості за комуналкою (вірогідно фіксована комісія);3) банк платить невелику комісію за кожен СЕП на рахунок постачальника у інших банках;4) з високою ймовірністю банку доведеться заплатити комісію посереднику на Р2Р з іншого банку або приймання готівки, якою клієнт за 2 місяці погасить свій безвідсотковий кредит.Увага питання: на яку суму клієнтбанк, якщо щомісяця оплачує рахунки на 5-6 постачальників послуг і яка з вищенаведених позицій приносить йому найбільше зиску?

mephala написав: в случае мони первый пункт отпадает - если платить комуналь в кредит то прощай повышенный КБ. в случае мони первый пункт отпадает - если платить комуналь в кредит то прощай повышенный КБ.

Нічого не відпадає - тут половина гілки відписується щомісяця, що карта на полиці і цікавих категорій немає. У мене самого остання операція з кишмишем від самого моні була майже рік тому (не маю ні котів, ні собак, ні морських свинок).

mephala написав: второй пунк не готов обсуждать так как не факт что они работают через посредника. и даже если работают то не факт что платят. второй пунк не готов обсуждать так как не факт что они работают через посредника. и даже если работают то не факт что платят.

Ага, і за вечір навчилися працювати зі значною частиною постачальників України або ж знайшли доброго дядю, який таку базу роздає безкоштовно - згоден, абсолютно реалістичні сценарії.

mephala написав: третий пункт - а если перечисляют через МПС а не через СЕП что бы свой процентик поиметь? третий пункт - а если перечисляют через МПС а не через СЕП что бы свой процентик поиметь?

Водоканал, Облгаз і т.д. десь тримають секретний термінал спеціально для моні, але не показують його клієнтам, а Горох платить через нього своєю карткою? Загалом, посередник давно відомий

mephala написав: четвертый отпадает по причине сказанной в первом пункте - кредита нету. четвертый отпадает по причине сказанной в первом пункте - кредита нету.

Не відпадає. Для четвертого пункту не принципово, власними коштами ви будете платити чи кредитними - вони усе одно якось мають потрапити на рахунок. Вангую, що СЕПи на картковий сюди практично ніхто не шле (ну хіба мільйони мільйонів), під комуналку майже завжди буде або Р2Р, або термінал. Тож як ви оцінюєте прибутковість такої послуги? Нічого не відпадає - тут половина гілки відписується щомісяця, що карта на полиці і цікавих категорій немає. У мене самого остання операція з кишмишем від самого моні була майже рік тому (не маю ні котів, ні собак, ні морських свинок).Ага, і за вечір навчилися працювати зі значною частиною постачальників України або ж знайшли доброго дядю, який таку базу роздає безкоштовно - згоден, абсолютно реалістичні сценарії.Водоканал, Облгаз і т.д. десь тримають секретний термінал спеціально для моні, але не показують його клієнтам, а Горох платить через нього своєю карткою? Загалом, посередник давно відомий Monobank Не відпадає. Для четвертого пункту не принципово, власними коштами ви будете платити чи кредитними - вони усе одно якось мають потрапити на рахунок. Вангую, що СЕПи на картковий сюди практично ніхто не шле (ну хіба мільйони мільйонів), під комуналку майже завжди буде або Р2Р, або термінал. Тож як ви оцінюєте прибутковість такої послуги? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4187 З нами з: 18.08.14 Подякував: 194 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1805180618071808 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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