|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:38
mephala написав:
котозадрот детектед
Учитывая что у меня открыты счета в почти десяти банках - ты несомненно прав.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 430
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:39
mephala написав:
читаем медленно, вслух и по слогам:
"монобанк - банк без отделений"
Портмоне тоже как бы совсем не портмоне, а вообще не из кожи. А тупо сайт с далеко не лучшими условиями и старым интерфейсом. Тебя это останавливает?
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 430
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:40
vitaliy_berdinskikh написав: mephala написав:
а ты когда комуналь платиш проводиш ритуал над котокартами?
Я ж не кешбек-задрот чтобы колдовать над картами подсчитывая какой заплатить чтобы получить лишние пару гривен - я просто плачу коммуналку не отрывая зад от дивана.
твои познания просто шикарны.
заплатить через портмоне значит нужно встать с дивана?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6614
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 731 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:43
vitaliy_berdinskikh написав: mephala написав:
читаем медленно, вслух и по слогам:
"монобанк - банк без отделений"
Портмоне тоже как бы совсем не портмоне, а вообще не из кожи. А тупо сайт с далеко не лучшими условиями и старым интерфейсом. Тебя это останавливает?
ну если не доходит разница что банк это учреждение деятельность которого регулируется законами а портмоне это просто вещь то тут уже трудно помочь.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6614
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 731 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:10
mephala написав: klug написав:
Цікаво, от практична задача для юних банкірів, дано:
1) банк видає клієнти безвідсоткови кредит з коштів, які були залучені під відсоток;
2) банк платить посереднику за доступ до бази поточної заборгованості за комуналкою (вірогідно фіксована комісія);
3) банк платить невелику комісію за кожен СЕП на рахунок постачальника у інших банках;
4) з високою ймовірністю банку доведеться заплатити комісію посереднику на Р2Р з іншого банку або приймання готівки, якою клієнт за 2 місяці погасить свій безвідсотковий кредит.
Увага питання: на яку суму клієнт спонсорує
банк, якщо щомісяця оплачує рахунки на 5-6 постачальників послуг і яка з вищенаведених позицій приносить йому найбільше зиску?
mephala написав:
в случае мони первый пункт отпадает - если платить комуналь в кредит то прощай повышенный КБ.
Нічого не відпадає - тут половина гілки відписується щомісяця, що карта на полиці і цікавих категорій немає. У мене самого остання операція з кишмишем від самого моні була майже рік тому (не маю ні котів, ні собак, ні морських свинок).
mephala написав:
второй пунк не готов обсуждать так как не факт что они работают через посредника. и даже если работают то не факт что платят.
Ага, і за вечір навчилися працювати зі значною частиною постачальників України або ж знайшли доброго дядю, який таку базу роздає безкоштовно - згоден, абсолютно реалістичні сценарії.
mephala написав:
третий пункт - а если перечисляют через МПС а не через СЕП что бы свой процентик поиметь?
Водоканал, Облгаз і т.д. десь тримають секретний термінал спеціально для моні, але не показують його клієнтам, а Горох платить через нього своєю карткою? Загалом, посередник давно відомий Monobank
mephala написав:
четвертый отпадает по причине сказанной в первом пункте - кредита нету.
Не відпадає. Для четвертого пункту не принципово, власними коштами ви будете платити чи кредитними - вони усе одно якось мають потрапити на рахунок. Вангую, що СЕПи на картковий сюди практично ніхто не шле (ну хіба мільйони мільйонів), під комуналку майже завжди буде або Р2Р, або термінал. Тож як ви оцінюєте прибутковість такої послуги?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4188
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:33
Гороховский только что в телеграме наверно нечаянно спалил кол-во активных карт в течении месяца.
Всего карт 2М, активных клиентов на наземных пос терминалаах около 500К
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2661
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:47
curiousobro написав:
Гороховский только что в телеграме наверно нечаянно спалил кол-во активных карт в течении месяца.
Всего карт 2М, активных клиентов на наземных пос терминалаах около 500К
Не факт, що це одні і ті ж люди щодня проводять 2,5-3 операції. Треба більше даних для реальної оцінки, але дійсно є шанс, що принаймні половина лежить на полицях.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4188
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:52
klug написав:
Не факт, що це одні і ті ж люди щодня проводять 2,5-3 операції. Треба більше даних для реальної оцінки, але дійсно є шанс, що принаймні половина лежить на полицях.
После оформления Б5 - черная карта лежит на полке
Сейчас только коммуналка, налоги. 2 раза животным корм животным покупал запас на несколько месяцев с кешбеком 20% за свою.
Порезанный кешбек за кредитные убивает интерес к кредитке. Алла намного интереснее черной карты.
Полагаю, что на полке черная лежит у свинорылов начиная с поросят.
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 191
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 бер, 2020 02:20
vpchelko написав:
После оформления Б5 - черная карта лежит на полке
дзвонили з ТАСа, пропонували Б5. оформлювати? що там цікавого? за тарифами щось не зрозуміло, в чому профіт щодо моні.
-
Prestol
-
-
- Повідомлень: 158
- З нами з: 09.02.19
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 бер, 2020 02:47
Prestol написав: vpchelko написав:
После оформления Б5 - черная карта лежит на полке
дзвонили з ТАСа, пропонували Б5. оформлювати? що там цікавого? за тарифами щось не зрозуміло, в чому профіт щодо моні.
мне кто-то может рассказать что за Б5 и Алла? а то столько текста, а что это непонятно
з.ы. привет админу! ну хоть в этом моё посте реклама мерещиться не будет?
а то я устал уже одну и ту же мысль по несколько раз пытаться донести и пробиваться через джунгли
-
AU20
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 11.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|