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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 05:16
Prestol написав: vpchelko написав:
После оформления Б5 - черная карта лежит на полке
дзвонили з ТАСа, пропонували Б5. оформлювати? що там цікавого? за тарифами щось не зрозуміло, в чому профіт щодо моні.
У мони есть профит? Анекдот месяца
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