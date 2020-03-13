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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1806180718081809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
20
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
14
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 05:16

Re: Monobank

Prestol написав:
  vpchelko написав:После оформления Б5 - черная карта лежит на полке

дзвонили з ТАСа, пропонували Б5. оформлювати? що там цікавого? за тарифами щось не зрозуміло, в чому профіт щодо моні. :roll:
У мони есть профит? Анекдот месяца
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