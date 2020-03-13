У мони есть профит? Анекдот месяца
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 05:16
Re: Monobank
У мони есть профит? Анекдот месяца
Размер имеет значение.
Додано: Суб 14 бер, 2020 06:18
Алла - Альфа-Банк.
Б5 - кредитная карта Большая пятерка от таскомбанка.
Додано: Суб 14 бер, 2020 07:58
На медалях пишется что я на 81% крут чем другие, я временно ничего не плачу почти. Из-за этого 20% активных .
Уже 87% круче чем другие, ничего не платил. Хотя не понятно как оно считается. Суммы за год или как-то ещё .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:04
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