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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1806180718081809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
20
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
14
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 05:16

Re: Monobank

Prestol написав:
  vpchelko написав:После оформления Б5 - черная карта лежит на полке

дзвонили з ТАСа, пропонували Б5. оформлювати? що там цікавого? за тарифами щось не зрозуміло, в чому профіт щодо моні. :roll:
У мони есть профит? Анекдот месяца
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 06:18

Алла - Альфа-Банк.
Б5 - кредитная карта Большая пятерка от таскомбанка.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 07:58

  klug написав:
  curiousobro написав:Гороховский только что в телеграме наверно нечаянно спалил кол-во активных карт в течении месяца.

Всего карт 2М, активных клиентов на наземных пос терминалаах около 500К

:)

Не факт, що це одні і ті ж люди щодня проводять 2,5-3 операції. Треба більше даних для реальної оцінки, але дійсно є шанс, що принаймні половина лежить на полицях.


На медалях пишется что я на 81% крут чем другие, я временно ничего не плачу почти. Из-за этого 20% активных .

Уже 87% круче чем другие, ничего не платил. Хотя не понятно как оно считается. Суммы за год или как-то ещё .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:04

  Prestol написав:дзвонили з ТАСа, пропонували Б5. оформлювати? що там цікавого? за тарифами щось не зрозуміло, в чому профіт щодо моні. :roll:

При оплате кредитными - кешбек (считай скидка) 2% на супермаркеты (тот же АТБ), 1% на другие покупки картой.
vpchelko
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