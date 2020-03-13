Додано: Суб 14 бер, 2020 13:24

Друзья, подскажите, сделал перевод по реквизитам с аваля на монобанк в пятницу в 18-50. Подскажите, когда приблизительно такие переводы проходят. Пока денег на монокарте нет.

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