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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1807180818091810 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 40 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 8% 3 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 8% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 50% 20 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 35% 14 Всього голосів : 40 Додано: Суб 14 бер, 2020 13:44 newbie написав: 1. Моно якобы банк (чем-то там лучший других) и у него во всем лучшие условия (сейчас это уже не так, а раньше был просто демпинг, применявшийся многими стартаперами). 1. Моно якобы банк (чем-то там лучший других) и у него во всем лучшие условия (сейчас это уже не так, а раньше был просто демпинг, применявшийся многими стартаперами).

Монобанк - это название пакета банковских услуг и мобильного приложения от Универсалбанка. Поэтому логично, что в названии есть слово банк.

newbie написав: Специализированные банки без отделений, причем настоящие и с лицензиями (а не липовые как Моно), на Западе были еще до появления смартфонов. Например, SaxoBank. А мобильники - это дело такое, мы ж старыми кнопочными звонилками уже почти не пользуемся. Специализированные банки без отделений, причем настоящие и с лицензиями (а не липовые как Моно), на Западе были еще до появления смартфонов. Например, SaxoBank. А мобильники - это дело такое, мы ж старыми кнопочными звонилками уже почти не пользуемся.

Мобильное приложение Монобанк от Универсалбанка работает на основе настоящей действующей лицензии Национального банка Украины.

newbie написав: vitaliy_berdinskikh написав: Базис, Хрещатик, Грант не имели и не имеют слово банк как части названия. Кого они обманули? Базис, Хрещатик, Грант не имели и не имеют слово банк как части названия. Кого они обманули?

У нас такого требования нет, но в GB ты не имеешь права называться банком, если не открываешь счетов и не выполняешь много других условий. Поэтому Кото там не банк. А у нас Моно как бы банк, хотя фактически и в ПБ счета не сильно можно было найти. У нас такого требования нет, но в GB ты не имеешь права называться банком, если не открываешь счетов и не выполняешь много других условий. Поэтому Кото там не банк. А у нас Моно как бы банк, хотя фактически и в ПБ счета не сильно можно было найти.

В Украине тоже сначала не хотели получать банковскую лицензию и просто могли работать без депозитной функции, с регистрацией в нфп как манивео и прочие. Но решили (в том числе, из маркетинговых соображений) расширить концепцию проекта до полноценного необанка, но (из-за дефицита времени) не созданного с нуля, а на основе уже действующего банка, выкупленного незадолго до этого у греков, с готовым карточным процессингом.

Таким образом, монобанк стал первым необанком в Украине и задал стандарт, на который невольно стали ориентироваться другие. Такую же концепцию после этого начали реализовывать уплата (на основе отп и индустриала), тудубанк (мега), спортбанк (окси), обанк (идея). Концепцию и формат монокарты теперь реализовал пумб (всекарта), акцент (зелена) и форвард (кококард). Крупняки (ощад и аваль) ограничились стикерами, а смузи-команду (альфа) моно вообще вдохновляет постоянно, самый яркий пример - кешбек. Монобанк - это название пакета банковских услуг и мобильного приложения от Универсалбанка. Поэтому логично, что в названии есть слово банк.Мобильное приложение Монобанк от Универсалбанка работает на основе настоящей действующей лицензии Национального банка Украины.В Украине тоже сначала не хотели получать банковскую лицензию и просто могли работать без депозитной функции, с регистрацией в нфп как манивео и прочие. Но решили (в том числе, из маркетинговых соображений) расширить концепцию проекта до полноценного необанка, но (из-за дефицита времени) не созданного с нуля, а на основе уже действующего банка, выкупленного незадолго до этого у греков, с готовым карточным процессингом.Таким образом, монобанк стал первым необанком в Украине и задал стандарт, на который невольно стали ориентироваться другие. Такую же концепцию после этого начали реализовывать уплата (на основе отп и индустриала), тудубанк (мега), спортбанк (окси), обанк (идея). Концепцию и формат монокарты теперь реализовал пумб (всекарта), акцент (зелена) и форвард (кококард). Крупняки (ощад и аваль) ограничились стикерами, а смузи-команду (альфа) моно вообще вдохновляет постоянно, самый яркий пример - кешбек. Bosstone Повідомлень: 1397 З нами з: 21.04.10 Подякував: 600 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 14:18 Gas написав: Рекомендую всем протереть спиртом полосу сзади, на которой ставится подпись, для появления красивой надписи "VOID". После этого можно будет отшутиться юмористу в ответ Рекомендую всем протереть спиртом полосу сзади, на которой ставится подпись, для появления красивой надписи "VOID". После этого можно будет отшутиться юмористу в ответ

Звучит как рабочая инструкция бесплатной замены по-глупости выбранной Белой карты Мастеркард на Визу... Звучит как рабочая инструкция бесплатной замены по-глупости выбранной Белой карты Мастеркард на Визу... https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард Slx Повідомлень: 580 З нами з: 23.07.18 Подякував: 168 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 14:19 Re: Monobank Платежи 23/7 планируют запускать с апреля, сейчас как и раньше с примерно 10 до примерно 17 только по рабочим банковским дням.

U K картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707

картки в та з кодом U K адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426 Mind the gap. vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 434 З нами з: 06.08.19 Подякував: 86 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1807180818091810 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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