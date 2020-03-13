Монобанк - это название пакета банковских услуг и мобильного приложения от Универсалбанка. Поэтому логично, что в названии есть слово банк.
Мобильное приложение Монобанк от Универсалбанка работает на основе настоящей действующей лицензии Национального банка Украины.
newbie написав:
У нас такого требования нет, но в GB ты не имеешь права называться банком, если не открываешь счетов и не выполняешь много других условий. Поэтому Кото там не банк. А у нас Моно как бы банк, хотя фактически и в ПБ счета не сильно можно было найти.
В Украине тоже сначала не хотели получать банковскую лицензию и просто могли работать без депозитной функции, с регистрацией в нфп как манивео и прочие. Но решили (в том числе, из маркетинговых соображений) расширить концепцию проекта до полноценного необанка, но (из-за дефицита времени) не созданного с нуля, а на основе уже действующего банка, выкупленного незадолго до этого у греков, с готовым карточным процессингом.
Таким образом, монобанк стал первым необанком в Украине и задал стандарт, на который невольно стали ориентироваться другие. Такую же концепцию после этого начали реализовывать уплата (на основе отп и индустриала), тудубанк (мега), спортбанк (окси), обанк (идея). Концепцию и формат монокарты теперь реализовал пумб (всекарта), акцент (зелена) и форвард (кококард). Крупняки (ощад и аваль) ограничились стикерами, а смузи-команду (альфа) моно вообще вдохновляет постоянно, самый яркий пример - кешбек.