RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1807180818091810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
20
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
14
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:44

  newbie написав:1. Моно якобы банк (чем-то там лучший других) и у него во всем лучшие условия (сейчас это уже не так, а раньше был просто демпинг, применявшийся многими стартаперами).

Монобанк - это название пакета банковских услуг и мобильного приложения от Универсалбанка. Поэтому логично, что в названии есть слово банк.
  newbie написав:Специализированные банки без отделений, причем настоящие и с лицензиями (а не липовые как Моно), на Западе были еще до появления смартфонов. Например, SaxoBank. А мобильники - это дело такое, мы ж старыми кнопочными звонилками уже почти не пользуемся.

Мобильное приложение Монобанк от Универсалбанка работает на основе настоящей действующей лицензии Национального банка Украины.
  newbie написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Базис, Хрещатик, Грант не имели и не имеют слово банк как части названия. Кого они обманули?

У нас такого требования нет, но в GB ты не имеешь права называться банком, если не открываешь счетов и не выполняешь много других условий. Поэтому Кото там не банк. А у нас Моно как бы банк, хотя фактически и в ПБ счета не сильно можно было найти.

В Украине тоже сначала не хотели получать банковскую лицензию и просто могли работать без депозитной функции, с регистрацией в нфп как манивео и прочие. Но решили (в том числе, из маркетинговых соображений) расширить концепцию проекта до полноценного необанка, но (из-за дефицита времени) не созданного с нуля, а на основе уже действующего банка, выкупленного незадолго до этого у греков, с готовым карточным процессингом.
Таким образом, монобанк стал первым необанком в Украине и задал стандарт, на который невольно стали ориентироваться другие. Такую же концепцию после этого начали реализовывать уплата (на основе отп и индустриала), тудубанк (мега), спортбанк (окси), обанк (идея). Концепцию и формат монокарты теперь реализовал пумб (всекарта), акцент (зелена) и форвард (кококард). Крупняки (ощад и аваль) ограничились стикерами, а смузи-команду (альфа) моно вообще вдохновляет постоянно, самый яркий пример - кешбек.
Bosstone
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 21.04.10
Подякував: 600 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:18

  Gas написав:Рекомендую всем протереть спиртом полосу сзади, на которой ставится подпись, для появления красивой надписи "VOID". После этого можно будет отшутиться юмористу в ответ ;)

Звучит как рабочая инструкция бесплатной замены по-глупости выбранной Белой карты Мастеркард на Визу... 8)
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 580
З нами з: 23.07.18
Подякував: 168 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:19

Re: Monobank

Платежи 23/7 планируют запускать с апреля, сейчас как и раньше с примерно 10 до примерно 17 только по рабочим банковским дням.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 434
З нами з: 06.08.19
Подякував: 87 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:34

  ukrprom2014 написав:ingtrans
Да, только сейчас заметли :) Случайно дрогнула рука.
Но сути вопроса это не меняет.
Зачем платить то, за что можно законно НЕ платить?


законно не платить??? ню-ню
когда Вам законно не выплатят зп, я думаю подход изменится))
Shaman
 
Повідомлень: 27
З нами з: 29.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:54

В связи с "нелётной погодой" буду менять Моно платинум на обычную.
Какой сделать выбор: Мастер или Виза? И что лучше? У Мастера "бильше" уже не работает. А у Визы и так никаких плюшек по обычным картам нет. Или что-то есть?
DONALD
 
Повідомлень: 99
З нами з: 23.06.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:07

DONALD бери визу да и номер её легче)) Лётчики преходят в налётчики :D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3917
З нами з: 03.12.14
Подякував: 493 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1807180818091810
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ananas1start, Vorlon і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.