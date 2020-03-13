Додано: Суб 14 бер, 2020 13:44

newbie написав: 1. Моно якобы банк (чем-то там лучший других) и у него во всем лучшие условия (сейчас это уже не так, а раньше был просто демпинг, применявшийся многими стартаперами). 1. Моно якобы банк (чем-то там лучший других) и у него во всем лучшие условия (сейчас это уже не так, а раньше был просто демпинг, применявшийся многими стартаперами).

newbie написав: Специализированные банки без отделений, причем настоящие и с лицензиями (а не липовые как Моно), на Западе были еще до появления смартфонов. Например, SaxoBank. А мобильники - это дело такое, мы ж старыми кнопочными звонилками уже почти не пользуемся. Специализированные банки без отделений, причем настоящие и с лицензиями (а не липовые как Моно), на Западе были еще до появления смартфонов. Например, SaxoBank. А мобильники - это дело такое, мы ж старыми кнопочными звонилками уже почти не пользуемся.

newbie написав: vitaliy_berdinskikh написав: Базис, Хрещатик, Грант не имели и не имеют слово банк как части названия. Кого они обманули? Базис, Хрещатик, Грант не имели и не имеют слово банк как части названия. Кого они обманули?

У нас такого требования нет, но в GB ты не имеешь права называться банком, если не открываешь счетов и не выполняешь много других условий. Поэтому Кото там не банк. А у нас Моно как бы банк, хотя фактически и в ПБ счета не сильно можно было найти. У нас такого требования нет, но в GB ты не имеешь права называться банком, если не открываешь счетов и не выполняешь много других условий. Поэтому Кото там не банк. А у нас Моно как бы банк, хотя фактически и в ПБ счета не сильно можно было найти.

Монобанк - это название пакета банковских услуг и мобильного приложения от Универсалбанка. Поэтому логично, что в названии есть слово банк.Мобильное приложение Монобанк от Универсалбанка работает на основе настоящей действующей лицензии Национального банка Украины.В Украине тоже сначала не хотели получать банковскую лицензию и просто могли работать без депозитной функции, с регистрацией в нфп как манивео и прочие. Но решили (в том числе, из маркетинговых соображений) расширить концепцию проекта до полноценного необанка, но (из-за дефицита времени) не созданного с нуля, а на основе уже действующего банка, выкупленного незадолго до этого у греков, с готовым карточным процессингом.Таким образом, монобанк стал первым необанком в Украине и задал стандарт, на который невольно стали ориентироваться другие. Такую же концепцию после этого начали реализовывать уплата (на основе отп и индустриала), тудубанк (мега), спортбанк (окси), обанк (идея). Концепцию и формат монокарты теперь реализовал пумб (всекарта), акцент (зелена) и форвард (кококард). Крупняки (ощад и аваль) ограничились стикерами, а смузи-команду (альфа) моно вообще вдохновляет постоянно, самый яркий пример - кешбек.