newbie написав:1. Моно якобы банк (чем-то там лучший других) и у него во всем лучшие условия (сейчас это уже не так, а раньше был просто демпинг, применявшийся многими стартаперами).
Монобанк - это название пакета банковских услуг и мобильного приложения от Универсалбанка. Поэтому логично, что в названии есть слово банк.
newbie написав:Специализированные банки без отделений, причем настоящие и с лицензиями (а не липовые как Моно), на Западе были еще до появления смартфонов. Например, SaxoBank. А мобильники - это дело такое, мы ж старыми кнопочными звонилками уже почти не пользуемся.
Мобильное приложение Монобанк от Универсалбанка работает на основе настоящей действующей лицензии Национального банка Украины.
newbie написав:
vitaliy_berdinskikh написав:Базис, Хрещатик, Грант не имели и не имеют слово банк как части названия. Кого они обманули?
У нас такого требования нет, но в GB ты не имеешь права называться банком, если не открываешь счетов и не выполняешь много других условий. Поэтому Кото там не банк. А у нас Моно как бы банк, хотя фактически и в ПБ счета не сильно можно было найти.
В Украине тоже сначала не хотели получать банковскую лицензию и просто могли работать без депозитной функции, с регистрацией в нфп как манивео и прочие. Но решили (в том числе, из маркетинговых соображений) расширить концепцию проекта до полноценного необанка, но (из-за дефицита времени) не созданного с нуля, а на основе уже действующего банка, выкупленного незадолго до этого у греков, с готовым карточным процессингом. Таким образом, монобанк стал первым необанком в Украине и задал стандарт, на который невольно стали ориентироваться другие. Такую же концепцию после этого начали реализовывать уплата (на основе отп и индустриала), тудубанк (мега), спортбанк (окси), обанк (идея). Концепцию и формат монокарты теперь реализовал пумб (всекарта), акцент (зелена) и форвард (кококард). Крупняки (ощад и аваль) ограничились стикерами, а смузи-команду (альфа) моно вообще вдохновляет постоянно, самый яркий пример - кешбек.
В связи с "нелётной погодой" буду менять Моно платинум на обычную. Какой сделать выбор: Мастер или Виза? И что лучше? У Мастера "бильше" уже не работает. А у Визы и так никаких плюшек по обычным картам нет. Или что-то есть?
DONALD написав:В связи с "нелётной погодой" буду менять Моно платинум на обычную. Какой сделать выбор: Мастер или Виза? И что лучше? У Мастера "бильше" уже не работает. А у Визы и так никаких плюшек по обычным картам нет. Или что-то есть?
Так "Санта в небольшом отпуске и обещал вернуться"?)
Получил сообщение о новой категории КБ до конца марта - Карантин:
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По ходу, у них там прикольно, в банке
уже порнуху легализировали
З.Ы. Карантин + 20% КБ за порнуху = демографический взрыв через 9 месяцев
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