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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1808180918101811

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
8%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
20
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
14
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 18:41

  Skiw написав:20% это за свои или кредитные? Сообщение тоже пришло, но категория пока не появилась. На playstation store еще и скидка двойная по плюсам действует- вообще шара получится.


За все.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлень: 821
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:16

  Skiw написав:20% это за свои или кредитные? Сообщение тоже пришло, но категория пока не появилась. На playstation store еще и скидка двойная по плюсам действует- вообще шара получится.

Обычно партнерский кэшбек илет за любые - его ж не моня спонсирует. Как будет здесь -хз (вряд ли у мони есть партнерский договор с порнхабом и бразерсами) ;), но вангую что тоже за любые
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлень: 4182
З нами з: 20.03.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 906 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:27

  Flamingo написав:
  Skiw написав:20% это за свои или кредитные? Сообщение тоже пришло, но категория пока не появилась. На playstation store еще и скидка двойная по плюсам действует- вообще шара получится.

Обычно партнерский кэшбек илет за любые - его ж не моня спонсирует. Как будет здесь -хз (вряд ли у мони есть партнерский договор с порнхабом и бразерсами) ;), но вангую что тоже за любые

Да чего там ванговать, я ж уже написал, что за все 20%.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлень: 821
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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  #<1 ... 1808180918101811
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