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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:40
20% это за свои или кредитные? Сообщение тоже пришло, но категория пока не появилась. На playstation store еще и скидка двойная по плюсам действует- вообще шара получится.
Skiw
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Додано: Суб 14 бер, 2020 18:41
Skiw написав:
20% это за свои или кредитные? Сообщение тоже пришло, но категория пока не появилась. На playstation store еще и скидка двойная по плюсам действует- вообще шара получится.
За все.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Додано: Суб 14 бер, 2020 19:16
Skiw написав:
20% это за свои или кредитные? Сообщение тоже пришло, но категория пока не появилась. На playstation store еще и скидка двойная по плюсам действует- вообще шара получится.
Обычно партнерский кэшбек илет за любые - его ж не моня спонсирует. Как будет здесь -хз (вряд ли у мони есть партнерский договор с порнхабом и бразерсами)
, но вангую что тоже за любые
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Суб 14 бер, 2020 19:27
Flamingo написав: Skiw написав:
20% это за свои или кредитные? Сообщение тоже пришло, но категория пока не появилась. На playstation store еще и скидка двойная по плюсам действует- вообще шара получится.
Обычно партнерский кэшбек илет за любые - его ж не моня спонсирует. Как будет здесь -хз (вряд ли у мони есть партнерский договор с порнхабом и бразерсами)
, но вангую что тоже за любые
Да чего там ванговать, я ж уже написал, что за все 20%.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Суб 14 бер, 2020 19:43
ingtrans написав: Flamingo написав: Skiw написав:
20% это за свои или кредитные? Сообщение тоже пришло, но категория пока не появилась. На playstation store еще и скидка двойная по плюсам действует- вообще шара получится.
Обычно партнерский кэшбек илет за любые - его ж не моня спонсирует. Как будет здесь -хз (вряд ли у мони есть партнерский договор с порнхабом и бразерсами)
, но вангую что тоже за любые
Да чего там ванговать, я ж уже написал, что за все 20%.
Сорри - писал ответ с телефона - в тему переходил по ссылке "Новые сообщения" - Ваше сообщение было на следующей странице, а потому видно его не было
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Суб 14 бер, 2020 19:48
Flamingo написав: Skiw написав:
20% это за свои или кредитные? Сообщение тоже пришло, но категория пока не появилась. На playstation store еще и скидка двойная по плюсам действует- вообще шара получится.
Обычно партнерский кэшбек илет за любые - его ж не моня спонсирует. Как будет здесь -хз (вряд ли у мони есть партнерский договор с порнхабом и бразерсами)
, но вангую что тоже за любые
Тут тогда еще вопрос - лимит 500 общий или отдельно или лимита нет?
Бо на 500 грн КБ, это всего 2500 грн покупок - на ps это можно в одну игру уложиться
Skiw
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Додано: Суб 14 бер, 2020 19:49
Появилась категория, но в инфе этого нет.
Ответ поддержки - данная категория входит в лимит по накоплению кешбэка 500 грн.
Skiw
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Додано: Нед 15 бер, 2020 11:41
Монік жжєть!
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Чого вдома так сидіти, порнхаб з бразерсами розігріють.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:44
root
ну и поиграть можно
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:11
la9 написав:
...
По ходу, у них там прикольно, в банке
уже порнуху легализировали
...
А вам ее кто то запрещал, ну кроме родителей в детстве?
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Stringer
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